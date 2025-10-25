“NBAのレジェンド”が特注した数千万円の新車が行方不明に、盗難被害か
シャキール・オニールの新車レンジローバー（18万ドル＝約2750万円相当）の行方が分からなくなっている。
バスケットボール界のレジェンド、オニールの長身に合わせられた運転席のその特注車両だが、ランドローバー社の提携する配送会社がハッキング被害に遭った際に盗難にあったとみられている。
エフォートレス・モーター社によってカスタマイズが施されているところで、完成時にはその価値が最高30万ドル（約4600万円）にもなると見込まれていた。
アトランタからルイジアナへ輸送されている段階で行方が分からなくなり、エフォートレス・モーター社が問い合わせたところ、輸送ルートの途中で盗難に遭った可能性があることが判明。同社は1万ドル（約150万円）の懸賞金を掲げて情報提供を求めている。
シャキール・オニールは、身長2メートル16センチという圧倒的な体格を生かし、NBAチャンピオンに4度輝いた伝説のバスケットボール選手。ゴール下での圧倒的な存在感から“最も支配的なプレイヤー”と恐れられ、2000年のシーズンMVP、15回のオールスター選出、2度の得点王、8度のオールNBAファーストチーム選出など、輝かしいキャリアを築いた。
