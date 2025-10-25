スクータカー（1958年）

欧州でバブルカーが話題となる中、英国のスクータカーズ社はこの奇抜なクルマを生産した。3つの世代が存在し、基本設計は共通だが、初代と2代目は197ccエンジンを搭載、3代目では324ccに拡大された。1958年から1965年にかけて約1000台が生産された。

【画像】英国が生んだ「神秘的」な3輪車【ボンド・バグを詳しく見る】 全28枚



スクータカー（1958年）

バークレーT60（1959年）

ローリー・ボンドの傑作にはすでに触れた通り（翻訳者注：「前編」をご参照ください）。1955年、彼はキャンピングカーメーカーのバークレーに超小型スポーツカーの共同開発を持ちかけた。その結果生まれたのが4輪のB65で、その4年後に3輪のT60へと進化した。

非常に機敏で運転が極めて楽しいT60は、発売初年度に1750台を売り上げる大ヒットとなった。しかし、1960年にキャンピングカーの販売不振によってバークレー社が倒産し、終焉を迎えた。



バークレーT60（1959年）

リライアントMkVI（1960年）

3輪車で名高い企業と言えば、英国のリライアントだ。65年に及ぶ生産期間で20万台近くを出荷したからである。最初の乗用モデルは1952年に登場したが、かなり簡素な作りだった。しかし、1960年までにこのスポーティな小型車が量産されるようになった。流線形でスタイリッシュなMkVIは大成功を収め、1962年までに8478台が生産された。



リライアントMkVI（1960年）

ノーベル200（1959年）

このモデルはドイツ製フルダモービルS-7から発展し、1959年に英国製のノーベル200となった。3輪または4輪仕様で販売され、航空機メーカーのブリストル社製のグラスファイバー製ボディシェルを特徴とする。キットカー（部品を購入して自宅で組み立てる）または完成車としても購入でき、1962年までに約1000台が生産された。



ノーベル200（1959年）

ピールP50（1962年）

スケートボードよりわずかにハイテクなピールP50は、今もギネス世界記録に世界最小の量産乗用車として登録されている。運転席の下で49ccエンジンがブーンと唸りを上げ、1人が不快な姿勢で乗る。最高速度は約48km/h。

オリジナルのP50は非常に高値で取引されるが、最近ではEV仕様が生産されている。



ピールP50（1962年）

GMラナバウト（1964年）

1960年代の3輪車の多くは安価で実用重視の作りだったが、GMはこのコンセプトカーで洗練された美しいデザインも表現できることを示した。1964年の万国博覧会で披露されたラナバウトは、前輪（1本）が180度回転可能で、その場で方向転換することができた。後部には取り外し可能なショッピングカートも組み込まれていた。



GMラナバウト（1964年）

ピール・トライデント（1965年）

P50の成功に後押しされ、ピールが次に送り出したのがトライデントだ。まるでギャグアニメから飛び出してきたような外観だが、49ccエンジンを搭載し、2人並列乗車が可能だ。2010年には生産が再開され、P50同様、パワートレインはガソリンエンジンではなく電気モーターに切り替わっている。



ピール・トライデント（1965年）

ABCトライミニ/トライカー（1968年）

ミニの車輪が1本多いと思っている人なら、トライミニはまさに理想的なクルマだろう。英国ウェスト・ミッドランズのオート・ボディ・クラフト社が開発したこのモデルは、ミニの前部構造をそのまま流用し、後部にはミニのリアサブフレームの半分を移植。新設計のグラスファイバー製ボディと組み合わせた。通常のミニより205kg軽量なトライミニは俊足で、25台が販売された。



ABCトライミニ/トライカー（1968年）

ボンド・バグ（1970年）

リライアントのデザイナー、トム・カレン（1926-2022）は長年、少し風変わりなものを作りたいと考えていた。マイクロカーメーカーのボンド社を買収したことは、彼にとってまさに絶好の機会だった。そうして誕生したバグはまずまずの売れ行きを見せ、1973年までに2269台が生産された。700ccの4気筒エンジンを搭載している。



ボンド・バグ（1970年）

リライアント・ロビン（1973年）

数えきれないほどのジョークの的となったロビンは、当初748ccエンジンを搭載していたが、1975年には848ccに拡大された。1981年に後継モデルのリアルトに取って代わられたが、ロビンは1989年に復活し、リライアントが2001年に消滅するまで生産が続けられた。



リライアント・ロビン（1973年）

スティムソン・スコーチャー（1976年）

3輪構造、車両重量254kg、最高速度約160km/hというスペックを持つスティムソン・スコーチャーは、スリル満点の走りを提供した。バリー・スティムソン（1940-2022）の発案によるこの奇抜なマシンは約30台が生産され、998ccのミニのエンジンを搭載している。現在では非常に収集価値が高まっているため、もし適正価格で見かけたら手に入れるべきかも……。



スティムソン・スコーチャー（1976年）

バジー・バレット（1981年）

ビル・バジー（1940-2001）は野心的な南アフリカ人で、自身の開発したバレットが最高速度320km/hに達すると主張した。実際の最高速度はおそらく240km/h程度が妥当だろう。ヤマハ製V4オートバイエンジンを搭載したバレットは、1982年から英国への正式輸入が予定されていたが、実際に輸入された車両は存在しないようだ。



バジー・バレット（1981年）

ギア・コックピット（1981年）

1981年のジュネーブ・モーターショーで公開されたコックピットは、未来の都市コミューターを体現するものだった。大人2人がタンデム式に搭乗でき、後部には12psの200cc単気筒エンジンを搭載し、優れた燃費性能を発揮した。しかし残念ながら、ショーカーとして1台が製作されたのみである。



ギア・コックピット（1981年）

リライアント・リアルト（1981年）

1980年代初頭、ロビンの旧式化が著しくなってきた。そこでリライアントはデザインコンサルタント会社のIADに難しい依頼を突き付けた。スタイリッシュな3輪車を考案せよ、というものだ。結果的には、IADはなんとか依頼をこなし、当時としては洗練されたデザインに仕上げたと言えるだろう。



リライアント・リアルト（1981年）

ロマックス223（1983年）

ナイジェル・ウォールという人物が廃車同然のシトロエン2CVからロマックスを製作した時、まさか3500台以上を売り上げる大人気キットカーになるとは、おそらく想像もしていなかっただろう。2CVのフロアパンにドアやルーフのないグラスファイバー製ボディシェルを組み合わせたもので、車重はわずか400kg。最高出力31psの602cc水平対向2気筒エンジンにより十分なパフォーマンスを発揮した。



ロマックス223（1983年）

シンクレアC5（1984年）

1983年8月に英国で導入された新規制により、4輪未満、重量60kg未満、出力250W以下のモーターを搭載した乗り物は、最高速度24km/h以下で公道走行が認められた。免許、保険、ヘルメット、車検は不要で、14歳以上なら誰でも運転できた。

サー・クライヴ・シンクレア（1940-2021）はこれをチャンスと捉え、C5を開発したが、実用性に欠けるうえに高価すぎた。テレビニュースで取り上げられるなど注目を集めたにもかかわらず、販売は惨憺たる結果に終わり、会社は1985年に倒産した。



シンクレアC5（1984年）

レプリカー・カーソル（1985年）

アラン・ハッツウェルは1981年、英国でブガッティ、フェラーリ、ジャガーを模したキットカー製造のためレプリカー社を設立した。そして彼が考案したのがカーソルだ。スズキ製49ccエンジンを搭載した単座3輪車である。最高速度は48km/hで、英国では16歳から合法的に運転できた。1985年から1987年にかけて約100台が生産され、後期モデルには2人乗り仕様も存在した。



レプリカー・カーソル（1985年）

フォルクスワーゲン・スクーター（1986年）

都市コミューターに新風を吹き込んだ1台。1043ccのポロ用エンジンを搭載し、最高速度は200km/hに達する。ガルウィングドアは取り外し可能で、一種のコンバーチブルに変化させることができた。



フォルクスワーゲン・スクーター（1986年）

グリナール・スコーピオンIII（1992年）

このモデルはスチール製の角管シャシーに、フォードのフロントサスペンションを搭載。パワートレインにはBMWのオートバイ用エンジンを採用した。造りは良く、運転が非常に楽しいクルマである。



グリナール・スコーピオンIII（1992年）

コービン・スパロー（1996年）

マイク・コービンとトム・コービンが1996年にスパローを発表した当時、EVはまだ珍しい存在だった。スパローは単座のコミューターで、2003年までに約350台が生産された。この時点でコービンはガソリンエンジンの3輪車マーリンも導入していたが、廃業するまでに生産されたのはわずか12台だった。



コービン・スパロー（1996年）

カーバー・ワン（1997年）

3輪車は概して奇抜なものになりがちだが、カーバーはさらに一歩進んでいた。コーナリング時にボディが傾くため、常に転倒しそうに見える。2009年に会社が倒産するまでに、約200台が生産された。



カーバー・ワン（1997年）

メルセデス・ベンツF300ライフジェット（1997年）

メルセデスは非常に保守的な会社だが、コンセプトカーに関してはデザイナーに自由な発想を許している。このモデルでもそうだった。1.6Lエンジンを搭載した2人乗り3輪車で、最高速度は210km1/hに達した。

コンピューター制御でコーナリング角度を調整可能で、車体は最大30度まで傾く。おそらく乗客は降りる頃には気分が悪くなるだろう。



メルセデス・ベンツF300ライフジェット（1997年）

PAL-V（2004年）

PAL-Vは基本的に、先に紹介したカーバー・ワンを基にしたジャイロコプターである。地上走行モードでは100psのガソリンエンジンにより最高速度160km/hを実現する。飛行時には出力200psに倍増し、最高速度は180km/hに達する。しかし、一般販売は何度も延期されている。



PAL-V（2004年）

プジョー20Cup（2005年）

プジョーは2005年、やや現実離れした印象の20Cupを発表した。プジョーの顔を持つ3輪車という実験的なコンセプトカーだった。見た目はかなり魅力的で、車両重量は500kg未満、最高出力170psのターボチャージャー付き1.6Lガソリンエンジンを搭載していたため、運転はとても楽しかっただろう。



プジョー20Cup（2005年）

フォルクスワーゲンGX-3（2006年）

フォルクスワーゲンが2006年のロサンゼルス・オートショーでGX-3を発表した際、これは単なるショーカーだと思われていた。しかし、いつもは保守的なフォルクスワーゲンだが、このときばかりは量産化を真剣に検討していた。ルポGTiと同じ1.6Lエンジンにより、0-100km/h加速5.7秒、最高速度200km/hを実現。だが、安全面での訴訟リスクを避けるため、プロジェクトは中止となった。



フォルクスワーゲンGX-3（2006年）

モーガン・スリーホイーラー（2012年）

21世紀の3輪車を象徴するモデル。記事の冒頭で紹介した初代モーガンを見事に再現しており、信じられないほど運転が楽しい。ハイパーカーにも決して真似できないような面白さがあり、ドライバーにも周囲の人々にも笑顔を届けてくれる。



モーガン・スリーホイーラー（2012年）

モーガンEV3（2018年）

これはモーガン・スリーホイーラーのEV版だが、市場投入は実現していない。2016年のジュネーブ・モーターショーで初公開され、複数のプロトタイプが製作されたものの、パートナー企業であるフレイザー・ナッシュ・エナジー・システムズとの共同開発プロジェクトが終了し、量産化の計画も頓挫したようだ。

写真の使用許諾：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en



モーガンEV3（2018年）