BE:FIRSTメンバーとしては活動休止中の三山凌輝（26）。女優・趣里（35）との結婚、第一子出産など、私生活での動きが多いが、ここにきて俳優としてのブレイクを目前にしているという--。

【写真】伊藤蘭の隣でお腹にそっと手をやる趣里…家族3人横並びで歩く様子

『Smart FLASH』は9月6日、三山がNetflixのドラマで"復活"することを報じた。芸能関係者が詳細を語る。

「大正時代に起きた日本史上最大のクマ被害とも言われる『三毛別羆事件』をテーマにした作品です。Netflixで大ヒットした『地面師たち』（2024年）の大根仁監督（56）がメガホンをとり、主演は山田孝之さん（42）が務める。

他にもリリー・フランキーさん（61）、山本耕史さん（48）ら超大物らが脇を固めるなか、三山さんは主人公とともにクマと戦う青年役を務めるのですが、これが作品のなかでも非常に重要なポジションなのです。

ストーリーテラーとしての役割も担いながら、セリフ量や出番は主演の山田さんよりも多いほどだと言われている。『地面師たち』同様、重厚なノンフィクションドラマとして話題作になることも考えられ、三山さんの"俳優ブレイク"がこの作品にかかっています」

三山といえば、今年4月にYouTuberのRちゃん（29）との婚約トラブルを『週刊文春』に報じられ、その直後に趣里（35）との交際が発覚。趣里が水谷豊（73）、伊藤蘭（70）という大物芸能人を両親に持つ"二世"であることは言わずと知れた話で、三山との交際を心配するファンも少なくなかった。

「こうした経緯もあって、三山さんが注目のNetflix新作に出演するといった報道にも、一部からは『なぜ、三山にこんないい役を？』という声はありました。

ただ、三山さんは以前から俳優活動を展開していて、スキャンダルが取り沙汰される前からキャスティングは決まっていたそうです。起用には、制作スタッフの強い意向もあったと聞いています。

12月には山田さんら主要キャストより先にクランクインを迎え、現場である北海道入りすると聞いています」（同前）

子供が生まれたばかりの今、夫婦で支え合って育児をしている最中だろうが、三山は間もなく妻子と離れることになる。

「長期ロケのため1、2カ月単位で妻や子供がいる自宅には帰れず離れ離れになりますが、三山さんは『出世作にしたい』と気合十分。しばらくワンオペ育児となる趣里さんには申し訳なく思いつつも、送り出してくれることに感謝して『待っててね』と伝えているみたいです。

また、三山さんが俳優業に邁進しようとしていることは、豊さんも温かい眼差しで応援しているといい、そんな"お義父さん"からの期待もまた三山さんを奮わせています。三山さんがロケに出ている間には、豊さんや蘭さんが娘や孫の面倒を見るのでしょう」（同前）

同ドラマの内容や三山の配役、ロケの日程等についてNetflixに問い合わせたが、回答はなかった。

周囲からの信頼回復、そして家族を養っていくため--三山が"男を上げる"チャンスは、まさに目の前にある。