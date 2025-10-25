日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」が、10月18日、千葉・幕張メッセにて開催され、豪華なモデル、俳優陣＆アーティストがトレンドを紹介しました。

6人組ボーイズグループ「DXTEEN」（ディーエックスティーン）の福田歩汰（ふくだあゆた）さんは、「RODEO CROWNS WIDE BOWL」のステージに登場。

デニムとブルゾンを合わせたカジュアルなファッションで会場を沸かせました。

ランウェイ登場後の福田歩汰さんに、ウォーキングの感想や秋冬にゲットしたアイテムなどコメントをいただきました！

福田歩汰さん出演ドラマが放送中＆DXTEEN初の冠番組・有明アリーナでのライブも決定！

ライブステージでは、DXTEENとしても『Dealio!?』と『両片想い』をパフォーマンス。カッコ良いダンスにパワフルな歌声、可愛い仕草など様々な表情を見せてくれました。

2026年1月9日(金)には有明アリーナにてワンマンライブ『FULL OUT！』が開催！チケット販売中ですので、ぜひチェックを！

福田歩汰さん出演のドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」は、毎週土曜日放送。「DXTEENの限界突破TV」は10月28日(火) 24:59から初回放送スタートです！