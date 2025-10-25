取り出しやすく、持ち歩きやすい。機能と美しさを両立した一品【ニューバランス】のトートバッグがAmazonに登場中‼
シリーズで揃えて、統一感を。ニューバランス ゴルフの洗練スタイル【ニューバランス】のトートバッグがAmazonに登場!
ニューバランスのトートバッグは、シンセティックレザーをベースにしており、上品で女性らしいルックスに仕上げた定番アイテム。
アウトポケット付きで必要なものを素早く取り出せる機能性と、スポーティーかつシンプルなデザインを両立。コンパクトなシルエットは持ちやすく、ゴルフラウンドでも注目を集めるスタイリッシュな存在感を放つ。
容量は約29.0リットルで、日常使いにも対応。同素材を使用したキャディバッグやカートバッグ、シューズケースと合わせて持つことで、統一感のあるコーディネートが楽しめる。
ニューバランス ゴルフらしい洗練されたスポーツスタイルを演出する一品。
