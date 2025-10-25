ミステリアスな3輪車の世界

世界初の自動車は3輪だった。それ以来、実に1200車種以上の3輪車が生み出されてきた。

しかし、そのメーカーやモデルをいくつご存じだろうか？ モーガンとメッサーシュミットは定番だが、それ以外は自動車ファンにとっても難しいだろう。この記事では、これまでに作られた奇妙な3輪車を52台紹介したい。3輪の魅惑的な世界へようこそ。



一度見たら忘れられない個性的な3輪車を紹介する。

まずは有名なメーカーから始めよう。モーガンは1909年に英国で創業し、トライアルやレースで成功を収め、早くから支持を集めた。ご覧の通り、小柄なプロポーションと少ない車輪数にもかかわらず、大人が贅沢に旅するのに十分な空間があった。ルーフまで備えていたのだ。



モーガン・スーパースポーツ（1933年）

第二次世界大戦前、モーガンは3輪車の分野で脚光を浴びていた。その代名詞とも言える存在として、スーパースポーツを紹介しないわけにはいかない。最高速度130km/h超の性能を誇り、見た目以上に頑丈な作りだった。



ブローガン（1946年）

オハイオ州を拠点とするフランク・ブローガンは、1946年に新会社を設立し、自身の名を冠した実用的な3輪車を開発した。これほど見栄えの良いクルマなら、自分の名前を付けたくなるのも当然だろう……。

写真のモデルは実際にはブローガンにとって2台目の3輪車である。1台目は前輪が1輪のタイプで、最高出力10psの空冷単気筒エンジンを搭載している。この後期型では、後輪1輪のレイアウトに変更された。ブローガンは、合計で30台ほどを生産した。



デイヴィス・ディヴァン（1947年）

3輪車といえば小型のイメージがあるが、すべてがそうとは限らない。デイヴィス・ディヴァンは全長4.7m、車重1111kgの車体に2.2Lエンジンを搭載している。シングルのベンチシートに4人が横並びで座るため、少し不安定だった。そのため、量産車は作られなかったが、17台のプロトタイプが製作された。そのうちの1台は、米国ロサンゼルスのピーターセン自動車博物館で展示されている（写真）。



インヴァカー（1947年）

第二次世界大戦後、身体に障害のある人が運転できるクルマとして、このインヴァカーが開発された。インヴァカーは5年間で6回もの改良を重ね、1952年にMk8（Mk7は存在しない）が登場した。基本的なルーフや窓を備えた、かなりデラックスなモデルだった。



ボンド・ミニカー（1948年）

ローリー・ボンド（1907-1974）は1948年当時、モーガン以外では英国唯一となる3輪車を販売した。究極の経済性を追求したため、リアサスペンションなし、ドアなし、フロントガラスはプラスチック製で、前輪ブレーキなし、エンジンは122ccで最高出力6psという仕様であった。価格も維持費も非常に安く、売れ行きは好調だった。その人気を受けて、ボンドは8psの197cc単気筒エンジンを搭載したデラックスモデルも追加している。



フェンド・フリッツァー（1949年）

フリッツ・フェンドは第二次世界大戦中にドイツのメッサーシュミット社で働いていた。戦後、負傷兵向けにペダル駆動の3輪車を作ることを決意する。最初の車両は1948年に販売されたが、その1年後にはさらに洗練されたMk2の生産を開始した。最高出力2.5psの98ccエンジンを搭載し、最高速度は約60km/hに達した。最も奇妙な特徴として、空気で膨らませるリブ付きルーフがある。フリッツァーMk2は、252台が販売された。



ヴェロレックス（1950年）

チェコスロバキアを拠点とするストランスキー兄弟は、1943年にヴェロレックスの試作車を製作したが、生産が開始されたのは1950年になってからだ。鋼管スペースフレームに175ccエンジン（後に250cc、さらに350ccへ拡大）を搭載し、その上にキャンバスシートを被せて風雨から乗員を守った。軽量で経済的、そして驚くほど速く、1971年までに1万5000台以上が販売された。



フルダモービルN-2（1952年）

1950年の初代フルダモービルは、当時のキャンピングカーと同じような技術を用いて生産された。1951年のN-1で改良が進み、翌年に登場したN-2では流線型のちょっとスタイリッシュな2＋2になった。9.5psの359cc単気筒エンジンを搭載し、それなりの走りを見せた。



ダイハツ・ビー（1951年）

日本の自動車メーカーの多くは小型車の生産から始まった。ダイハツ初の乗用車はこの3輪車で、804cc空冷水平対向2気筒エンジンを後部に搭載。おそらく、ポルシェ911の縮小版のような走りだったろう。全長4m超という車体に対してエンジンは小型だったため、最高速度は約80km/hに留まった。生産台数は約300台と言われているが、ごくわずかな台数が現存しているようだ。



ボンド・ミニカー（1952年）

1948年のモデルを約3500台売り上げたローリー・ボンドは、より高級志向のミニカーMkCを開発した。ドア（助手席用1枚のみ）、フロントブレーキ、そしてフルワイドのスタイリングを採用し、正面から見ると普通の四輪車のように見える。



ACプティット（1952年）

轟音を響かせるコブラ427を生み出したACが、最高速度60km/hそこそこの3輪車を生産していたとは、にわかには信じがたい。プティットはスチール製だが、後継のモデル70はプラスチック製だった。1970年代の英国の道路ではよく見られた。モデル70は安全性があまりにも低く、1978年に生産禁止となり、2003年には公道から姿を消した。



アラード・クリッパー（1953年）

AC同様、アラードも巨大な米国製V8エンジンを搭載したスポーツカーで知られる会社のため、クリッパーは異色の存在と言える。世界初のグラスファイバー製自動車の1つである。346ccエンジンの最高出力はわずか8psで、クリッパーの信頼性は低く、ほとんど生産されなかった。



SNCANインター（1953年）

SNCANはフランスの航空機メーカーだったが、自動車製造業に転向した。メッサーシュミットと同様、インターは2人乗りで、175ccエンジンを搭載している。初期モデルは前輪を折りたたむことができ、標準的な住宅の玄関ドアから引き入れて屋内保管が可能だった。



ブルッシュ・スパッツ（1954年）

エゴン・ブルッシュ（1904-1988）は1950年代で最も多作なマイクロカー設計者の1人だが、商業的成功はほとんど収められなかった。彼の最初の作品はスパッツで、191cc単気筒エンジンを搭載している。グラスファイバー製モノコック構造を採用したが、強度不足で破損する事故が多発。このためドイツでは販売禁止となり、ブルッシュは大きな挫折を味わった。



ゴードン（1954年）

ヴァーノン・インダストリーズはサッカーくじの運営会社で、幸運な人々を一夜にして大富豪にしてきた。同時に、この怪しいクルマも販売していた。おそらく、くじの当選者が購入したことはないだろう。197ccエンジンは運転席側のボディ外側に配置され、最高速度は約72km/hだった。

それにもかかわらず、ヴァーノン社はゴードンを「英国最高の3輪ファミリーカー」と称した。AUTOCAR英国編集部は異論を唱えたい。



アヴォレット（1955年）

ブルッシュのもう1つの作品であるアヴォレットは、フランスのエア・ツーリスト社にライセンス供与された。同社はスタイリングを改良し、この写真からもわかるように、スタイリッシュに仕上げた。標準のパワートレインは175cc単気筒エンジンだったが、性能を求める人向けに250ccエンジンがオプションで用意されていた。



メッサーシュミットKR200/201（1955年）

第二次世界大戦終結後、ウィリー・メッサーシュミット（1898-1978）は航空機製造を禁じられ、自動車製造に転じた。最初の作品は1953年のKR175で、約2万台が生産された。その後継モデルであるKR200は1955年に登場し、191ccエンジンを搭載して、タンデムシートで2名が乗車可能だった。

1964年までに約3万台が販売され、その後、メッサーシュミットは航空機産業へ回帰した。



ブルッシュ・モペッタ（1956年）

見るからに危なっかしいモペッタは49ccエンジンを搭載し、最高速度は約43km/hだった。全長わずか1.7m、全幅88cmというサイズにもかかわらず、なぜか売れ行きは振るわず、生産台数は14台に留まった。



ハインケル・カビーネ（1956年）

この広告にある通り、ハインケル・カビーネは驚異的なスピードと、広々とした快適な車内空間を誇った。広告の家族が幸せそうに見えるのも当然だ。バブルカーの中でも特に人気を博した有名なモデルであり、英国でもトロージャンとして販売され、総生産台数は約3万台に達した。



トゥレット（1956年）

思わず二度見してしまうデザインだが、英国サリー州のプログレス・シュプリーム社が生産したトゥレットは極小サイズながら、横並びで3人乗りが可能とされている。197ccエンジンからわずか7.6psを引き出し、車重195kgで最高速度約88km/hに達するという。これはおそらく、急勾配の下り坂での話だろう。1956年から1957年にかけてわずか35台が生産された。



ローレラ（1956年）

ブルッシュ・モペッタが販売の面で失敗作だったとしても、ローレラに比べればまだましだった。ローレラはわずか8台しか売れていない。実質的にモペッタのロング＆ワイド版で、生産終了後はソシエテ・ローレラ・フランセーズという会社にライセンス供与され、さらに少数が生産された。

現在では、非常に収集価値が高い。写真に写る1台は2013年にRMサザビーズで6万3250ドル（現在の相場で約950万円）で落札された。同じオークションではモペッタが6万6125ドル（約1000万円）で落札されている。



ボンド・ミニカー（1957年）

ローリー・ボンドがミニカーを発表してから10年も経たぬうちに、約1万4000台を売り上げた。まさに当時の英国経済の象徴と言えそうだ。このモデルは1957年に登場し、9年間の生産期間中にセダン、コンバーチブル、エステートのボディが展開された。そして、ついに贅沢な仕様に発展した。左右にドアを備え、246ccエンジを搭載し、後期モデルでは手動式窓さえ備えている。



フジキャビン（1957年）

東京の富士自動車が生産したキャビンは、日本で最も成功したマイクロカーの1つである。とはいえ、生産台数はわずか85台に過ぎない。5.5psの123cc、2ストローク単気筒エンジンで最高速度60km/hを実現。写真に写る車両は2013年、RMサザビーズで12万6500ドル（約1900万円）という驚異的な額で落札された。



コロネット（1957年）

コロネットは大型車並みのスタイリングと快適性を備えたマイクロカーを目指したモデルであり、そのため「世界最高の3輪車」と宣伝された。異論を唱える者などいるだろうか？ 3人乗りで、328ccエンジンにより最高速度約92km/hを実現。発売当初は高価格だったにもかかわらず、1957年から1960年にかけて約250台が生産された。

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）



