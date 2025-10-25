高橋英樹 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の高橋英樹（81）が23日、自身のブログを更新。「久しぶりに親子でデート」と書き出し、元俳優の妻・美恵子さん、娘でフリーアナウンサー・高橋真麻（44）との“ほっこり”親子3ショットを披露した。

　写真で英樹は、妻＆真麻と肩を寄せ合いポーズ。“親子デート”ではランチを楽しんだようで、食したハンバーグや食事風景などの写真も添え「嬉しい私！」と喜びを記していた。

　コメント欄には「品のある奥さま」「お洒落なきれいな親子さんのスリーショット」「絵になるご家族」「素敵な時間ですね」「親子3人のおデートいいですね」「とてもほほ笑ましい」「仲良しごはん」「理想な親子像」「家族仲良く最高 憧れだわ」などの声が寄せられている。