ゴディバ新作♡アリスのティーパーティで贈る甘くかわいいチョコ

2026年バレンタインに向けて、ゴディバから「アリスのティーパーティ コレクション」が期間限定で登場♡不思議の国のアリスをイメージしたティーパーティチョコは、ハートやティーポット、チェシャ猫などを描いた大人かわいいパッケージに、ストロベリーやナッツ、紅茶風味のチョコを詰め合わせ。全国のゴディバショップ、GODIVA café、オンラインショップで1月8日より発売予定です♪

ティーパーティを彩る限定チョコレート

ハートのエース

クール26

ティーポット

「ハートのエース」は香ばしいスペキュロスプラリネを薄いミルクチョコで包み、金色のハートで華やかに演出♡

「クール26」はラズベリーガナッシュを閉じ込めた丸みのあるハート形ホワイトチョコで、甘酸っぱい“キュン”を再現。

「ティーポット」はアールグレイ風味のガナッシュをダークチョコで包み、香り高くティーパーティ気分を楽しめます。

キュートなアソートメント＆Gキューブ

カレ アソートメント

G キューブ ストラッチャテッラ

「アリスのティーパーティ アソートメント」や「カレ アソートメント 6枚入」は、ストロベリーミルクやダークチョコフォンダンをチェシャ猫や白うさぎのパッケージで楽しめます♡

新登場「G キューブ ストラッチャテッラ」は、チョコチップ入りバニラムースをダークチョコで包み、個性的な味わいと見た目のかわいさを両立。

5粒972円～、ハート缶10粒2,430円（税込）など、手土産やギフトにもぴったりです。

バレンタインにぴったりの限定セット

アリスのティーパーティ セレクション 6粒入

12粒入

6粒入3,942円（税込）や12粒入6,480円（税込）の「アリスのティーパーティ セレクション」は、紅茶やカップケーキ風味のチョコを詰めた上品な詰め合わせ♡

バラエティセット

さらにオンラインショップ＆アウトレット限定のバラエティセット（11,718円・6,696円）では、6種類または4種類の限定チョコをまとめて購入可能。大切な人への贈り物にぴったりです。

ゴディバ×アリス♡甘くかわいいバレンタインを楽しんで

ゴディバの「アリスのティーパーティ コレクション」は、ハートやティーポット、チェシャ猫などのかわいいパッケージに、ストロベリーやナッツ、紅茶風味の限定チョコを詰め合わせ♡

6粒入3,942円～、ハート缶10粒2,430円（税込）まで、贈る人ももらう人も笑顔になるバレンタインチョコです♪全国のショップとオンラインで1月8日から販売開始。