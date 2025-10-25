「俺いま教習所通ってて奥さんが仮免合格のお祝いしてくれたんだけど、、、笑」



【写真】「仮面」で結婚報告しました…実は「仮免」と書きたかった

そんなひと言とともに投稿された一枚の写真が「X」で大きな注目を集めました。



旦那さんの「仮免許取得」を祝うために奥さんが買ってきたショートケーキにはメッセージが添えられています。しかし、気持ちが先走ってしまったのでしょうか、そこには「仮免」ならぬ「仮面おめでとう！！」と記されているのですが…！？



投稿には記事執筆時点でなんと「15万件」もの「いいね」がつき「1100件」をこえるリプライがつきました。写真を投稿をしたのは、普段は会社員として働きつつ、シンガーソングライターとして活動中の「鈴木何某」（@nanigashisuzuki）さん（以下、鈴木さん）です。



旦那さまは「仮面ライダー」！？

「もしかして、取ろうとしてるのはオートバイ免許？？ で、免許を取ったその後は、バイクに乗って悪者や怪人と戦うんですねwww」

「もしかして知らない内に人体改造されたのでは？」

「仮面ライダーになりました(笑)」

「いい奥様ですね。美味しくケーキ召し上がっている光景が目に浮かびます!!」

「可愛い書き間違い」

「優しい世界」



投稿には、「ひょっとして旦那さまは仮面ライダーでは！？」とボケる人や、夫婦仲の良さをたたえる声など楽しいコメントが届きました。



実は先月結婚したばかりだという鈴木さんは、話題になった投稿のリプライ欄で「さすがに出来すぎてないか、、？」と9月12日に自身が投稿した「結婚報告のポスト」を引用ポストしています。



「元ポスト」である「結婚報告のポスト」の写真には新婚夫婦が「マスク（仮面）」をかぶりつつ、互いの右手と左手で空中にハートマークをつくっている様子が写っていおり、こちらの引用ポストにも「ちゃんと伏線回収されてますやん 仲良いですね」と祝福の声が寄せられています。



たくさんの人に幸福のおすそわけをしてくれた投稿について、鈴木さんに話をお聞きしました。



「こういうのがあるから楽しいね」

――仮免許合格、おめでとうございます！合格お祝いケーキと誤字メッセージをご覧になった時は？



実は最初に誤字に気づいたのは奥さんで、『よく見て！』と教えてくれたんです。僕も見た瞬間に思わず『あー！』と声が出て、二人で大爆笑しました。間違いを直すよりも、これは一生モノのネタだと思って残しました。



――この後は？



その後はケーキを食べながら、『こういうのがあるから楽しいね』と笑い合いました。



「二人で楽しくコメントを眺めました」

――投稿が大きく拡散しました！感想はいかがですか？



ここまで反響をいただけるとは思っていなくて驚きました。『奥さん可愛い』『いい奥さんだ』というコメントが特に多く、僕も同じ気持ちなので嬉しかったです。それと“仮面ライダーみたい”というコメントも多くて、読んでいて笑ってしまいました。奥さんも『いい思い出になったね』と喜んでくれて、二人で楽しくコメントを眺めました。



奥さんのために、免許取得を決意

さらに「運転免許がとれたらしたいことはありますか？」と鈴木さんにお聞きすると、「最近結婚したばかりで、『もしもの時に自分に免許がなかったら奥さんのために動けないな』と思ったのが、免許取得を決意したきっかけなんです。だからまずは奥さんを安心して乗せられるようになりたいです。そのうえで、ふたりで房総半島をぐるっと回って海を見たり、道の駅に寄ってご当地のものを食べたり、日常の延長に小さな冒険を重ねていけたらと思っています」とのことでした。



ぜひ、免許取得後は奥さんを助手席に乗せていろいろなところへドライブに連れて行ってあげてくださいね！



（まいどなニュース特約・山本 明）