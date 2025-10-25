愛知県で「秋に行きたい滝」ランキング！ 2位「阿寺の七滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋が深まる頃、水音が澄んで響く滝は、ひときわ美しい姿を見せます。紅葉に包まれた水の流れは、季節の移ろいを感じさせ、訪れる人の心を静かに癒やしてくれます。陽の光を受けて輝く水しぶきや、木々の彩りと調和する景観に、思わず息をのむ瞬間があるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、秋に行きたい滝に関するアンケートを実施しました。
その中から、「愛知県で秋に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋の季節には幻想的な雰囲気になるので、家族での観光にもおすすめです」（30代男性／兵庫県）、「遊歩道を歩きながら滝を間近に眺められるため、マイナスイオンを浴びつつ紅葉狩りも楽しめるのが魅力です」（10代男性／大阪府）、「段々と連なる七つの滝が美しく、日本の滝百選にも選ばれています。秋には周囲のモミジやカエデが色づき、エメラルドグリーンの水面に紅葉が映える光景は圧巻です。滝の近くには遊歩道も整備されており、自然散策を楽しみながら秋の澄んだ空気を味わえる点が魅力的です」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「紅葉との組み合わせが美しそうだから」（20代女性／千葉県）、「カエデ・ケヤキなどの紅葉が美しいから」（40代男性／神奈川県）、「渓谷全体が紅葉になり滝が際立つと思いました」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
