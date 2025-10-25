どんぐりを拾い集めて食べてみた！ 縄文時代に思いを馳せる「どんぐり餅」のレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ゆかりさん教えて！】どんぐりって食べられるの？』というテングサさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

秋になると道にたくさん落ちてるどんぐり… あかりちゃんもどんぐりをついつい拾ってしまうお年頃、そんなとき、どんぐりって「くり」がついてるから食べれないかなとゆかりさんに訪ねます… 参考文献：山棲みの生き方 木の実食・焼畑・狩猟獣・レジリエンス 岡 惠介著

沢山のどんぐりを見つけた投稿者のテングサさん。どんぐりは山間部では長く冬の食べ物として親しまれてきました。縄文時代はどんぐりが主食の1つだったと言われているとか。今回見つけたどんぐりの種類はマテバシイ。渋みが少ないことから、初心者向きだそうです。

まずはよく洗って下茹で。茹でることで虫による害を抑えるとのこと。その後乾燥させたら冬の間は貯蔵できるのだそうです。

次は殻を割って中身の取り出し。飛び散り防止の袋に入れたものを金槌で叩きます。

続いてはアク抜き。鍋にどんぐりと水と重曹を入れて火にかけます。山間部のどんぐりは『アク水』という木灰を混ぜた水を使っていたとのこと。木灰でアルカリ性にしていたということで、重曹水で代わりになると考えたそうです。アクの色に染まったお湯は捨て、真水で煮ることを繰り返します。

水が濁らなくなったら次の工程。どんぐりをすり鉢とすりこ木で潰します。ペースト状になってきたら、つなぎとして片栗粉を少し混ぜお水を混ぜて成形。トースターで焼きます。

中まで火が通ったら完成！ どんぐり餅です！

熱々のどんぐり餅は香ばしく、森の香りを思わせる独特の風味があるとのこと。それでいて美味しいとか。冬ごもりの味、どんぐり餅の作り方の詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。

