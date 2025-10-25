¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ¤¤¬¡Ä¡×47ºÐ¥¢¥Æ¥Í¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
·ý°®¤Ã¤Æµ¤¹ç¹þ¤á
¡¡¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤ËÊ¡²¬¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè11²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡×(¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ)¤ÇTBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È1¹æ¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¼Â¶·¡¦²òÀâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Ìî¸ý¤ß¤º¤¤µ¤ó(47)¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤ë¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁö¤ê¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¸À¨¤¤¡×¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆîÇÈ¥¢¥Ê¤È¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö´Ö¶á¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌî¸ý¤ß¤º¤¤µ¤ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª ¤ª¤©¡ÁÆîÇÈ¥¢¥Ê¡ª¤È ¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯8·î¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Çµ¤²¹30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ó½ë¤Î¥³¡¼¥¹¤òÆÈÁö¾õÂÖ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤ËÂ³¤¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯9·î¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÂç²ñ¿·µÏ¿¤ò½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£