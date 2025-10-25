¡ÖÏÓ¤Î½ý¡¢²¿²ó¸«¤Æ¤âµã¤±¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿àµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¼Ì¤·¤¿1Ëçá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤Î´é¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×
±¦Éª¤Î½ýÀ×¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«¤¬¥È¥í¥Õ¥£¤òÎ¾¼ê¤ÇÆ¬¤Î¾å¤Ë·Ç¤²¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤É¤±¤Æ¤ªÃãÌÜ¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦ÏÓ¤ÎÉª¤Ë»Ä¤ë¼ê½Ñ¤Î½ýÀ×¤¬·®¾Ï¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÀ³Ê¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤³¤Î´é¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÁÏÓ¤Î½ý¡¢²¿²ó¸«¤Æ¤âµã¤±¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖÌîµåÂç¹¥¤¾¯Ç¯¤Î´é¥Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÌò¥¥ã¥é¡×¡Ö¥¹¡¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤¿°ìËç¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤Ï40Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆâ³°¤ÇÂçÃ«¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ò¿ôÂ¿¤¯»£±Æ¤·¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£