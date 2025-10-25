J¥ê¡¼¥¬¡¼¤È·ëº§¡¢ÍèÇ¯½Ð»ºÍ½Äê¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥Ê¤òÀèÇÚ¥Þ¥Þ¥É¥ë¤¬à¤ªÊ¢¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â»Ò¶¡»º¤ó¤Ç¤â±Ê±ó¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓçýÎ¤Æà¤¬AKB48»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¿·Î¤ÎÃ(Y.S.C.C.²£ÉÍ)¤È·ëº§¤·¡¢ÍèÇ¯½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤Î¤ªÊ¢¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤¹¤ë¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç¾ìÈþÆà¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤ë¤ó¤µ¤ó¤È¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤È¤¤Î¡¡¥Ù¥Ó¡¼¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤éÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤òÁö¤ëÍê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Âç¾ì¤Ïº£½Õ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀ(ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ)¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤º¤ìÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡ØÇ¥ÉØ²û¤«¤·¤¤¡Á°¦¤ª¤·¤¤¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤Ê¤Ç¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡¡¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â»º¤ó¤Ç¤â±Ê±ó¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ê¥ë¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¤¡×¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏAKB48Â´¶È¸å¡¢2018Ç¯4·î¤ËFBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡£¿·Î¤¤È¤Î·ëº§¤ËÈ¼¤¤¡¢23Ç¯7·î¤ËÊ¡²¬ÊüÁ÷¤òÂà¼Ò¡£º£Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£