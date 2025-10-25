タレントの浜村淳（90）が大腸がんのため、入院・手術を行うことが分かった。25日までに所属事務所の公式サイトで発表された。

所属事務所「一丁目一番地株式会社」の公式サイトで「浜村淳の入院・手術に関するお知らせ」として更新。「この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」と報告した。

「幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております」と早期発見で、経過も良好だという。

「現在は前向きに治療に取り組んでおり、手術後は一定期間入院・療養を経て、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいります」とつづった。

「関係者の皆さま並びにファンの皆さまにはご心配をおかけしますが、どうか温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。引き続き、浜村淳への温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

25日放送のパーソナリティーを務めるMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）についてはフリーアナウンサーの森たけしが代役を務めた。