バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、ダウン症の姉・未知子さんへの心無い声に怒りをにじませた。

Instagramに未知子さんとの2ショットや、父親の91歳の誕生日を祝福した際の家族ショットなどを投稿している高嶋。

23日はテレビ朝日の元社員・玉川徹氏がMCを務めるTOKYO FMの『ラジオのタマカワ』に出演。「未知子さんが暴行事件を起こしました。すぐに署に来てほしい」と、警察から父親に連絡があったことを明かした。

「見知らぬ親子が英語で自身の悪口を言っているのでは？」と、勘違いした未知子さんは怒った揚げ句、その人の足を踏み、警察に連れて行かれたという。その後未知子さんは「アイムソーリー」と、英語で謝罪したそうである。

高嶋は放送翌日の24日にInstagramを更新。「きのう玉川さんのラジオに出させて頂きました。生放送ということを途中から忘れ、はじけ過ぎました。そこは反省してます。トークにはサービス精神というものがあり、トークは盛ってなんぼということもあり、その辺をご理解頂きたい」と振り返った。

また、ラジオで話した未知子さんの件がネットニュースになり、そこに寄せられた心無いコメントを読んだことにも触れ、「私の悪口は受け入れよう。だけどみっちゃんの悪口は許さない。みっちゃんの悪口を言って良いのは家族だけ（笑）」と、怒りをにじませ、最後は冗談交じりにつづっている。

