井戸田潤、第2子誕生に向け新たな“ファミリーカー”購入へ ホンダ“ミニバン”を妻・蜂谷が絶賛「私の理想形」「これがいい」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）が、25日までに公開された自身のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に、妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ／33）とともに出演。新たな“ファミリーカー”の購入を検討した。
【動画】「私の理想形」「これがいい」…蜂谷が絶賛した“ファミリーカー”候補の全ぼう
井戸田と蜂谷との間には、昨年7月16日に男児が誕生。それに合わせて井戸田は、ファミリーカーとして630万円でワゴンタイプ『メルセデス・ベンツ S124』を購入していた。だが7月に蜂谷が第2子を妊娠。この日までに公開した動画で、「（子どもが2人になるので）あみちゃんが、スライドドアのボックスタイプの車がいいなって言うんですよ」とスライドドアの“ファミリーカー”の購入を検討することに。これまでにフォルクスワーゲン『ID.Buzz』、メルセデス・ベンツ『Vクラス』、プジョー『リフター』などを見てきた。
この日は2児の父でお笑いコンビ・フルーツポンチの村上健志をゲストに迎えて進行。「湘南エリアへの引っ越しをもくろんでいて、車が必要」と話す村上とともに、ホンダ『ステップワゴン』を見ていくことに。
夫婦で検索履歴がファミリーカーだらけになるほど調べているという井戸田夫妻は、頭に入れてきた装備の数々を実際に確認し、テンションが爆上がり。シートアレンジが自在に調整できることに、蜂谷は「すっごくいいね〜！」「（足元）広い！」「わぁ、すごい！」とご満悦。さらに3列目シートがありながら、ベビーカーが積めることに驚き、蜂谷は「私の理想形」と大絶賛した。
実際に井戸田が運転して試乗してみると、蜂谷は「めっちゃ快適」「窓が広いから開放感がある」「どこへでもお出かけできちゃう」と絶賛。井戸田も「乗り心地いいね」「取り回しも軽い」と同意した。
試乗を終えても「想像以上の最高さだった」「大好き」「これがいい」と購入する勢い。決まりのような雰囲気だったが、ほかにも気になる車があるということで、次回以降それらの車を見ていくことになった。
