◇MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)

ドジャースは6回に大量9失点でブルージェイズに勝ち越しを許しました。

先発のブレーク・スネル投手は、ポストシーズン3試合で3連勝。負けなしの左腕は初回、2アウトから四球、安打、四球と満塁としますが、ドールトン・バーショ選手をセンターフライで窮地を脱出します。

2回、3回と打線の援護を受けると、ランナーを出しながらも3回まで無失点。ところが4回、先頭のアレハンドロ・カーク選手に安打を許すと、続くバーショ選手には154キロのストレートをセンターバックスクリーンに運ばれ、同点2ランを献上。ポストシーズン18イニングぶりの失点を喫します。

さらに2-2で迎えた6回、スネル投手は先頭打者に四球を与えると、続くカーク選手には安打、第2打席に本塁打のバーショ選手には死球とノーアウト満塁としたところで降板。

大ピンチに2番手でマウンドに上がったエメ・シーハン投手は、7番のアーニー・クレメント選手にタイムリーを浴び、勝ち越しを許しました。

シーハン投手は、続く代打のネーサン・ルークス選手に押し出し四球でさらに失点。その後1アウト満塁から左腕のアンソニー・バンダ投手がマウンドに送られますが、代打のアディソン・バーガー選手に満塁ホームランを献上。さらにウラジーミル・ゲレロJr.選手に安打を浴びると、2アウトからカーク選手に2ランを浴びて、悪夢の1イニング9失点となりました。