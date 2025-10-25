あの歓喜「え今、僕、黒柳徹子様にこの子可愛いよねって言われた？」

タレント・歌手のあのが10月24日、自身のX（Twitter）を更新。タレント・黒柳徹子（92歳）に「かわいい」と言われ、喜んでいる。



あのはこの日、バラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。“イラッ！彼氏のズレてる言葉”に関する再現コントに、Kis-My-Ft2・千賀健永と共に登場した。



そのVTRを見守っていた黒柳は、あのを見て「かわいいよね。とっても」とコメント。すると、番組を見ていたあのは「え今、僕、黒柳徹子様にこの子可愛いよねって言われた？ハピィ」と驚き、喜んだ。



これにファンからは「徹子様に言われてましたよ！」「カワイイのは間違いない。嬉しいよね」「これは徹子の部屋コースか」「そりゃそうだ。超かわいいもん」などの声が上がっている。