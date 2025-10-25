

茅島みずき

茅島みずきがこのほど、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演し、圧巻のランウェイで魅了した。俳優としても活躍を見せる茅島。主演を務めたFODドラマ『エリカ』では狂気的なストーカー役を怪演して新境地を見せた。10月31日に公開を控える映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』では、天海祐希演じる北山悦子役の青年期を務めた。今年は『Seventeen』専属モデル卒業や、楽曲「ローファー。」で歌手デビューも叶えるなど、転機の年とも言える。そんな彼女にランウェイ後、動画インタビューを行った。 ――ランウェイを歩いた感想を。

いつもの『TGC』とは違う雰囲気の洋服やメイクだったので、すごく楽しかったです。何より、オープニングのステージにも出させていただいたので、すごく緊張しました。――オープニングのステージではブラックの衣装でしたね。

フィッティングした時に自分が「一番着たい」と思っていたお洋服だったので、すごく嬉しかったです。――いま着用している衣装のポイントを。

デニムがすごくかわいいのと、ちょっと肩が見えている部分がすごく大人っぽくて素敵だなと思いました。――ファッションショーの本番前日に行っているルーティンは？

前日は、お風呂にたくさん浸かって汗を出しています。その間に、過去の自分のランウェイの映像を見直して、「もっとこうしよう、ああしよう」とかを考えています。ただ、前日は緊張してあまり寝られないです。今日もあまり寝られていません（笑）。――茅島さんにとって、ファッションはどのようなものですか？

自分の個性を思い切り表現できるものだと思っています。選んだお洋服が少し変わっていてもそれが自分らしさになるし、自分を最大に表現できるものだと思います。――今年の秋冬ファッションで楽しみたいことは？

ファッションで一番好きな季節が秋冬なので、すごく楽しみにしているんですけど、ニットは絶対に買いたいなと思っていて、すでに目星をつけているものもあります。それと、普段はあまりマフラーは巻かないんですけど、すごく素敵な色のマフラーを見つけたので、絶対買いたいなと思っています。――主演ドラマ『エリカ』の反響はいかがですか？

人に会うたびに「怖い」って言われます（笑）。でも「笑顔でいてくれてて良かった」という声もいただくので、皆さんがしっかりドラマの世界を楽しんでくれてるのかな、と思っています。――10月31日公開の映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』では、天海祐希さん演じる北山悦子の青年期を務めましたが、演じた感想は？

撮影中はとにかく緊張していました。錚々たる方々の中にいたので、皆さんの足を引っ張らないようにという思いが強かったです。すごく素敵な作品で、台本を読んだ時から、私もその世界の一員になれることが嬉しくて、すごく気合いを入れました。――夏号で「Seventeen」を卒業、そして『エリカ』で新たな一面。今年は転機の年とも言えますが、どう感じていますか？

自分自身も、今までにない役柄が多い年だなと思っていて、皆さんにいろいろな私をお見せできたかなと思います。ファッションでも、「Seventeen」は卒業しましたが、これからも自分の好きなファッションやトレンドを発信できる場所を作っていけたらいいなと思っています。――楽曲「ローファー。」「distortion 」と音楽活動も始まりました。

音楽はすごく好きで、今もすごく楽しくやっているのですが、やっぱり練習すればするほど課題がたくさん見つかります。もっとこうしたい、ああしたいという思いがどんどん増えていくので、課題は山積みですが、これからも果敢にチャレンジできたら嬉しいです。――『エリカ』の主題歌「distortion」の反響はいかがでしたか。

身内で一番喜んでくれたのはおばあちゃんでした。おばあちゃんにすごく刺さったみたいで、不慣れながらも何回もスマホでたくさん音楽を聴いてくれています。曲を聴くために一生懸命使い方を習ってくれているのが本当にかわいいです（笑）。――アーティスト活動で挑戦してみたいことは？

私は歌詞がすごく好きなので、遠い未来として作詞したいという憧れはあります。自分で生きていく上で感じたことだったり、そういう感情や単語というのはお芝居にも繋がるので、メモに書いています。――『TGC』20周年にちなんで、茅島さんがずっと続けていることは？

自分でも偉いなって思うんですけど（笑）、どんなに忙しくても湯船に絶対に浸るということは心がけています。湯船に浸からないとちょっと疲れが取れないので、毎日心がけています。どんな時でも最低10分は浸るようにしています。――入浴でこだわっていることは？

入浴剤はたくさん持っていて、気分によって「汗を出したい時はこれ」といった感じで使い分けています。（おわり）

