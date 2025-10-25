考えが変化

タレントとして第一線で活躍しながら、二児の母として育児にも奮闘する菊地亜美（35）。子育てについては、「正直向いているか分からないけど、好きなんだと思う」と語る。以前は思い通りにいかないことの連続で、自分を追い詰めた時期もあったという。しかし、二人目の出産を経て、考えは大きく変化。「手抜きできるところは抜く」という境地に至ったという。（全4回の第2回）

＊＊＊

【写真】昔から「美少女」だった…幼少期、小学、中学、高校、デビュー時の菊地亜美

子育てについては、正直に言うと「向いている、向いてない」は分からないですが、とりあえず好きなんだなと思っています。

今までのバラエティなどの仕事は「仕事だから頑張ろう」という意識がありました。ただ、子育てでは、子どもから広がる世界や今まで面倒くさそうだと思っていたママ友界隈の集まりなどに入ってみたら、すごく楽しめる自分を発見できました。

菊地亜美

もちろん、辛いことや、思い通りにいかないことは毎日たくさんあります。

例えば、二人目が生まれてから、長女が「私なんかどうでもいいんだね」と嫉妬するようになってしまうことがありました。長女は5歳なのに夜中に起きるようになってしまったり……。毎日、細かい心配や不安、イライラは尽きません。

本当に、子育ては思うようにはいかないですね。でも、そうした大変さも含めて「楽しいな」と最近は思えるようになりました。

昔は、完璧にできないのに完璧主義で、自分を追い詰めていた時期もあったんです。部屋が汚かったら、たとえ寝るのが遅くなっても片付けなきゃと思ったり、仕事をしすぎて子どもを預けるのはかわいそうとか思ったり、お弁当に冷凍食品を使うのは手抜きだと思って頑張って作ったりしていました。

でも、二人目が生まれてからは、手抜きできるところは抜くようになりました。離乳食のレトルトやお弁当の冷凍食品も使うようになり、おいしくて便利なものに頼るようになりましたし、部屋が汚くても、とりあえず子どもたちと楽しく接することを優先するようになりました。

夫は「まいっか」

そうやって柔軟に動けるようになったのは、自分を追い詰めすぎなくなった結果だと思います。部屋が汚いまま寝たって、誰も何も言わないのに、自分で勝手に「よくない」と思っていただけだったんですよね。

夫はもともと「まいっか」という人なので、「完璧にやろうとして、できなかったって思うくらいなら、無理にやらなくてもいいんじゃない？」とよく言われました。部屋が汚くても、ご飯がレトルトでも「全然いいじゃん」というタイプなんです。

育児についても、夫はかなり手伝ってくれています。今日の朝も、長女の送りをやってもらったり、チアダンスの練習で使う洋服を取りに行ったりと、色々とやってもらいました。柔軟にお互い協力しあっています。

夫は「今日の夕飯は何？」と聞いてきたりはしないタイプです。私が「今日、ご飯作らなかった」と言っても、「オッケー、なんか頼むわ」という感じで、本当に助かっています。夫婦の関係は、子育てを通してより深まったと思いますね。

長女は外に出たい年齢ですが、次女は外に出るとまだ大変なので、長女はパパ担当、次女は私担当、というように分けて協力することが多いです。例えば、「今日は一日お家で私が次女を見ているから、パパは長女をプールに連れて行って遊んできて」というような感じです。

私たちは、結婚式のVTRで50年後から遡るという演出をしたんですが、その時に、ざっくりと「子どもは二人欲しいね」「この時期に海外旅行に行きたいね」というようなライフプランを面白おかしく話していました。

結果的に、子どもを二人授かり、大筋ではプラン通りに進んでいると言えるかもしれません。ただ、私自身の細かいライフプランは特になく、今は「その場その場」を楽しむことを優先しています。幼稚園の行事や懇談会も「おもしろい」と感じながら楽しんでいますね。

第1回【菊地亜美、2児の母として“週末の苦悩”を告白「毎回同じようなところに…」 自ら立ち上げた親子フェス】では、親子フェスを立ち上げた経緯などを語っている。

菊地亜美

1990年、北海道出身。2008年にアイドルグループ「アイドリング!!!」の2期生としてデビュー。明るいキャラクターとトーク力を武器に、多くのバラエティ番組で活躍。2014年にグループを卒業後も、タレントとしてテレビ、CM、ラジオなど幅広い分野で活動している。近年の主な出演作にドラマ「ブラックガールズトーク」、映画「犬も食わねどチャーリーは笑う」などがある。

デイリー新潮編集部