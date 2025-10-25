二児の母

タレント、モデルとして活躍しながら、二児の母でもある菊地亜美（35）。自身のSNSで子育ての様子を発信し、多くの母親たちから共感を得ている。「親子で本当に楽しめるイベントを作りたい」という思いから、昨年、「MAMARIAL fes.（ママリアルフェス）」をプロデュース。今年も11月29日（土）、30日（日）の2日間にわたって開催する予定だ。（全4回の第1回）

イベントを始めようと思ったきっかけは、毎週のように繰り返される家族の日常でした。

現在、長女が5歳、次女が0歳なのですが、毎週水曜日くらいになると、週末に向けて「今週どこ行く？ 何する？」という話で持ちきりになるんです。子どもが飽きないように公園やイベントに行ったりする中で、だんだん「もっとこうしたいな」「これとこれを一緒にやりたいな」という思いが強くなってきました。

子どもも満足できて、親も満足できる場所がもっと欲しい、と切実に感じたんです。都内には意外とそういう場所が少ないんですよね。毎回同じようなところに行って、おもちゃで遊んで……というパターンになってしまう。

同じように感じているママさんたちが絶対にいるだろう、と思って、「じゃあ、フェスを作っちゃおう」と立ち上がった形ですね。

「MAMARIAL fes.」のコンセプトは本当にシンプルで、「週末フラッと来て、親子で楽しめる」ことです。入場は無料。子どもって、いつ何が起こるか分かりません。途中でお漏らししちゃったとか、お腹が空いたとか、そういう時に出たり入ったりを自由にできる場所にしたかったんです。

ママにとって嬉しい特典も、充実させたかったんですよね。「行ったら、無料でいろんなものをもらえる」というのがあったらいいなと思ったんです。なので、たくさんのサンプルやお土産を準備しています。

昨年の開催期間はワンデー（1日間）だったのですが、今年はパワーアップして2デイズ（2日間）で開催します。子どもたちも楽しめるように、ヘアアレンジの体験ができたり、お絵かきができたり、可愛いフォトスポットで遊んだりできるスペースを用意しています。

有益な情報を発信

ママさんにとって有益な情報も発信していく予定です。特に大切にしているのは試食・試用。今の時代、オンラインで買い物することが多い。でも、実際に試してみたら合わなかった、使えなかったということがよくあると思っていたんです。なので、フェスの場で試したり、サンプルを持って帰ったりしてもらえたらなと思っています。

今年のテーマは「カラフルなクリスマス」で、緑や赤だけではない様々な色を取り入れた工作ができたり、オリジナルフォトスポットのアイテムがあったりします。遊べるスペースとしては、「PLAY！PARK」という施設とコラボレーションさせてもらっています。

ブースに出展するアイテムに関しては、基本的に子育てをする中で、私が全部「使ったことがあるもの」だけを選びました。企業さんには、私がほぼ直談判で声をかけさせていただいています。

例えば、妊娠・出産後にひどい便秘になった時に飲んで、すごく体調が良くなった健康食品もあります。他にも、無添加のレトルト食品で手軽にお弁当に使えるものもあります。

トークショーのゲストも、子育ての話ができそうだなと思う方に、私から直接声をかけさせてもらっています。今年は、てぃ先生、EXITのりんたろー。さん、柳原可奈子さん、横澤夏子ちゃん、元テレ東の鷲見玲奈アナウンサー、YouTuberのヘラヘラ三銃士のリーダー・ありしゃんちゃんなど、様々なジャンルで活躍されている方々に来てもらう予定です。

昨年開催した時は第二子妊娠中で、お腹がとても大きかったんです。楽屋も用意してもらっていたのですが、結局はプロデューサーとして、会場の盛り上がりや来場者が気になっちゃって、会場のいろんなところにいましたね。安定期に入っていたとはいえ、イベントの企画・運営は本当に大変でした。

昨年はイベントの数か月前から動き始めましたが、今回は今年の年始頃から動いて、企業さん一社一社に説明してお願いし、打ち合わせを重ねています。今までの仕事は、マネージャーさんが決めた仕事をやるというスタンスが多かったのですが、このイベントは「自分も入りたい」という気持ちが強いですね。打ち合わせから参加し、具体的な交渉など今まで知らなかったことにも全て携わっています。

今は東京のみの開催ですが、将来的には札幌や関西などでも開催したり、もう少し定期的にできたりしたらいいなと思っています。ママさんたちに「MAMARIAL fes.（ママリアルフェス）」が浸透してくれたら、それが一番嬉しいですね。

1990年、北海道出身。2008年にアイドルグループ「アイドリング!!!」の2期生としてデビュー。明るいキャラクターとトーク力を武器に、多くのバラエティ番組で活躍。2014年にグループを卒業後も、タレントとしてテレビ、CM、ラジオなど幅広い分野で活動している。近年の主な出演作にドラマ「ブラックガールズトーク」、映画「犬も食わねどチャーリーは笑う」などがある。

