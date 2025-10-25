奥さんにモラハラをした結果、子どもから一生恨まれることも。今回は、モラハラな父親に復讐する人のエピソードをご紹介します。

夜遅くコンビニへ…

「私が高校生だった頃。父はモラハラ気質で、いつも母に怒鳴っていました。ある日、ビールがないことに腹を立てた父が『今すぐ買いに行け！』と母を買い物に行かせました。うちは田舎なので、コンビニまでは車で20分の距離……。

夜も遅かったので止めたけれど、母は『行かないとお父さんが怒るから』と出て行ってしまいました。しばらく待っていたけど母は帰ってこず、病院から母の運転する車が事故に遭ったと連絡がありました……。

それから数日後に母は亡くなりました。あのとき、父が買い物に行かせたから……。私はどうしても父を許せず、母の葬式で父がしたことを暴露しました。母方の親戚たちは大激怒。とくに、祖父（母の父親）の怒りは相当で、父に手を出すほどでした。

田舎なので噂もすぐに広まりました。父と二人で生活するなんて絶対に嫌だったので、私は母方の親戚の家に住むことに。独り立ちしてから、実家には一度も戻っていません。

高齢になった父は介護が必要だそうですが、一切関与する気はありません。孤独な老後を過ごして一人寂しく最期を迎えればいい。そう願っています」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 事故だったとはいえ、お父さんが無理に買い物に行かせなかったら……と考えてしまうのも仕方ないですよね。普段からお母さんに対しての言動がひどかったからこそ、余計許せないのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。