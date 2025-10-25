一般人に情報漏洩？ドラマ『恋する警護24時 season2』裏切り者の可能性浮上に視聴者騒然…

Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』。

本作は無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助（岩本照）と弁護士のヒロイン・岸村里夏（白石麻衣）を中心に恋や事件を描いた考察系アクション・ラブコメディ。前シーズンで里夏と両想いになった辰之助だが、今シーズンでは彼女と遠距離恋愛になるほか、新たに襲いかかる難事件に挑むことになる。

10月24日（金）に放送された第2話では、辰之助たちが警護に使うルートなどの情報が外部に漏れている可能性が浮上。内部に裏切り者がいるかもしれないという不穏な展開となった。

【映像】第1話に伏線が…まかさの裏切りフラグ？

◆「この間もあったな…」

連続殺人事件の犯人として逮捕されるも無罪で釈放された五十嵐聖（大地伸永）を警護している辰之助。警護中、五十嵐は好きなそば屋に寄りたいと切り出し、辰之助たちはその希望を聞くことに。

すると五十嵐と一時期仲良くしていたという浜本若葉（水谷果穂）が、そば屋で待ち伏せしていた。若葉は「無実になって良かったね」と五十嵐に優しい言葉をかける。しかし若葉が「でも心配だった、聖くん“あの人”に振り回されてたから」と言い出すと、五十嵐は急に焦った様子に。それでも話を続ける若葉を五十嵐は激しく拒絶し、「俺は、あんたなんか好きじゃない！」と吐き捨て車内に戻った。

こうして辰之助たちは再び車を出発させるが、その後ろを若葉が運転する車がついてきていた。それに気づいた辰之助は彼女の車をまいてルートを変更するも、またしても後ろに若葉の車が現れる。

移動ルートが把握されている可能性が浮上するなか、辰之助は「この間もあったな…」と第1話で五十嵐を連れてホテルに移動しようとした際、すでに野次馬が集まっていたことを思い出した。