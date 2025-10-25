ノビツキーが語る“ドラ1”クーパー・フラッグの可能性…「驚くほど完成された選手」

ロサンゼルス・カルヴァーシティのAmazonスタジオで行われた「NBA on Prime Global Launch Event & Junket」で、ダーク・ノビツキーのショートインタビューに成功。ダラス・マーベリックスのレジェンドは、NBAドラフト1位ルーキー、クーパー・フラッグへの期待を語った。

同イベントは、今シーズンから本格的に世界配信が始まる「NBA on Prime」のローンチを記念して行われたもので、各国メディア向けに新たなスタジオや解説チームが紹介された。

マーベリックス一筋で21シーズンを戦い、NBA史上屈指のスコアラーとして知られるノビツキーは、今シーズンの注目ルーキー、クーパー・フラッグについて質問を受けると、目を輝かせながら期待を語った。

「彼は本当に素晴らしいオールラウンドプレーヤーだ。シュートもできるし、ピック＆ロールのハンドラーもこなせる。パスも守備もこなす。あの若さでこれだけ完成度が高いのは驚きだよ」と賛辞を送る。プレシーズンからの活躍にも触れ、「一生懸命トレーニングしているし、すでにNBAレベルのフィジカルを持っている」と成長ぶりを高く評価した。

フラッグはマーベリックスが今シーズンのドラフト1位で指名した18歳の大型フォワード。ノビツキーにとっては“後輩”にあたる存在だ。自身も1998年のドラフトでNBA入りし、経験と知性を武器にリーグを代表する選手へと成長したノビツキーは、フラッグのバスケットボールIQの高さに特に注目している。

「彼の試合の読み方、展開の見方には驚かされる。コート上でどう動けばチームが良くなるかを理解している。だからこそ、彼がルーキー・オブ・ザ・イヤーを取るようなシーズンになれば、ダラスにとっても素晴らしい年になると思う」と語った。

ノビツキーが長年在籍したダラス・マーベリックスは、昨シーズンのルカ・ドンチッチ移籍を経て、フラッグのような若い才能がどのように存在感を示すかは、チームの未来を占う重要なポイントだ。「ベテランやスターの中でどう生きるか、彼にとってはそこが試練になる。でも彼の性格と努力の姿勢を見れば、きっと順応できるだろう」と語り、静かな期待を寄せた。

NBA on Primeの解説陣に加わったダーク・ノビツキー [写真]＝Getty Images

また、グローバル展開を進めるNBA on Primeの取り組みについて問うと、ノビツキーは「ファンに試合をより近く感じてもらえる取り組み」として歓迎の意を示した。「私たちが画面を通じてプレーや戦術を分析し、現役時代の経験を生かして伝えることができる。世界中のファンが同じ試合をリアルタイムで見られるのは本当に素晴らしいことだ」と語る。

最後に、日本のファンへメッセージを求めると、穏やかな笑みを浮かべながらこう締めくくった。「日本の皆さん、いつも応援ありがとう。NBA on Primeを通じて、今シーズンのNBAを楽しんでほしい。新しい放送を通して、もっと多くのファンがNBAを好きになってくれたらうれしいね」

殿堂入りを果たしたレジェンドは、次代を担う若き才能に目を細めながら、解説者として新たな挑戦を迎える。長年の経験に裏打ちされた分析力と穏やかな語り口が、NBA on Primeを通じて世界中のファンに新たな視点を届けることになりそうだ。

文＝入江美紀雄

【動画】開幕戦でダブルダブルを達成したクーパー・フラッグ