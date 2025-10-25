ブレーメンDF菅原由勢が決勝弾アシストも負傷交代…GK長田澪はフル出場で完封貢献
[10.24 ブンデスリーガ第8節 ブレーメン 1-0 ウニオン・ベルリン]
ブレーメンのDF菅原由勢が24日、ホームでのブンデスリーガ第8節ウニオン・ベルリン戦(○1-0)で決勝点をアシストした。
右サイドバックで先発出場した菅原は後半27分、自陣のハーフウェーライン付近から前方のスペースにパス。中央から右へ流れながら受けたFWマルコ・グリュルがボックス内に運び、左足の巻いたシュートで先制弾を挙げた。
今季2アシスト目を記録した菅原だったが、後半45分に負傷交代。ブレーメンはGK長田澪らを中心に最後までリードを守り、2試合ぶりの白星を手にした。これで直近3戦無敗(2勝1分)。暫定で12位から7位に浮上した。
