来週の【重要イベント】日米首脳会談、FOMC、日銀金融政策決定会合 (10月27日～11月2日) 来週の【重要イベント】日米首脳会談、FOMC、日銀金融政策決定会合 (10月27日～11月2日)



―――――――――――――――――――10月27日 (月) ――

◆国内経済

・9月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・9月外食売上高 (14:00)

★トランプ米大統領が来日 (～29日)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1-9月工業企業利益 (10:30)

・ドイツ10月Ifo景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏9月マネーサプライM3 (18:00)

・米国9月耐久財受注 (21:30)

・米国2年国債入札

・米国5年国債入札

【海外決算】

[欧]NXPセミコンダクターズ 、[韓]ポスコ・ホールディングス

◆新規上場、市場変更 など

〇リビン・テクノロジーズ <4445> [東証Ｇ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――10月28日 (火) ――

◆国内経済

★日米首脳会談

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ市場休場

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・ドイツ11月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・米国8月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国8月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国10月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国10月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]ビザ 、ユナイテッドヘルス・グループ 、ネクステラ・エナジー 、コーニング 、ペイパル・ホールディングス 、ユナイテッドパーセルサービス /[仏]BNPバリパ/[ス]ノバルティス



―――――――――――――――――――10月29日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・10月消費動向調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ、香港市場休場

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国9月卸売在庫 (21:30)

・米国9月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (30日3:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (30日3:30)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・APEC (アジア太平洋経済協力会議) 閣僚会議 (韓国・慶州、～30日)

・オランダ総選挙

・タンザニア大統領選

【海外決算】

[米]★マイクロソフト 、★メタ・プラットフォームズ 、★アルファベット 、キャタピラー 、サービスナウ 、ベライゾン・コミュニケーションズ 、ボーイング 、スターバックス 、イーベイ 、MGMリゾーツ・インターナショナル /[英]GSK /[独]メルセデス・ベンツ・グループ、アディダス/[欧]エアバス/[韓]SKハイニックス

◆新規上場、市場変更 など

〇フジコピアン <7957> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)

〇Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <5889> ：東証Ｓ→東証Ｐ



―――――――――――――――――――10月30日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・9月建機出荷 (13:00)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・経済・物価情勢の展望 (展望レポート)

・自動車関連見本市「ジャパンモビリティショー」開幕 (東京ビッグサイト、～11月9日)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ10月失業率 (17:55)

・ドイツ7-9月期GDP (18:00)

・ユーロ圏7-9月期GDP (19:00)

・ユーロ圏9月失業率 (19:00)

・ユーロ圏10月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏10月景況感指数 (19:00)

★米国7-9月期GDP (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・ドイツ10月消費者物価指数 (22:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (22:15)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (22:45)

★米中首脳会談 (韓国)

【海外決算】

[米]★アップル 、★アマゾン・ドット・コム 、イーライ・リリー 、マスターカード 、メルク 、ギリアド・サイエンシズ 、コムキャスト 、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ 、インターコンチネンタル・エクスチェンジ 、ロブロックス 、フォックス /[独]フォルクスワーゲン/[韓]サムスン電子、LGディスプレイ

◆新規上場、市場変更 など

〇アヲハタ <2830> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ザッパラス <3770> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月31日 (金) ――

◆国内経済

・10月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★9月完全失業率 (8:30)

★9月有効求人倍率 (8:30)

★9月鉱工業生産 (8:50)

・9月商業動態統計 (8:50)

・9月自動車輸出実績 (13:00)

・9月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

★中国10月製造業PMI (10:30)

・中国10月非製造業PMI (10:30)

・ユーロ圏10月消費者物価指数 (19:00)

★米国9月個人所得 (21:30)

★米国9月個人消費支出 (21:30)

・米国7-9月期雇用コスト指数 (21:30)

・米国10月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

★APEC (アジア太平洋経済協力会議) 首脳会議 (韓国・慶州、～11月1日)

【海外決算】

[米]エクソン・モービル 、アッヴィ 、シェブロン 、リンデ



―――――――――――――――――――11月 1日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――11月 2日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・米国が冬時間入り



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



