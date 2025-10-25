◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）初戦に先発。5回0/3を投げ、毎回の8安打を浴びて5失点で降板した。

本来の調子ではない中、我慢の投球を続けて試合をつくった。初回、2死から2四球と安打で満塁のピンチを迎えたが、6番・バーショをカーブで中飛に打ち取り、初回を無失点で終えた。味方が先制した直後の2回は先頭打者に安打を許しながらも、ストロー、ヒメネスから連続三振を奪うなどスコアボードに「0」を並べた。

2―0の4回、無死一塁からバーショに同点2ランを許しながらも、丁寧な投球を続けていたが、6回に落とし穴が待っていた。先頭のビシェットに四球を与えるとその後、安打と死球で無死満塁のピンチを招き、2番手・シーハンと交代。シーハンがクレメントに勝ち越し打を許すなど、塁上の走者を全て帰し、結果的にスネルは5失点となった。

2番手・シーハン、3番手・バンダもスネルは完全にブルージェイズ打線に飲み込まれた。相手の打者12人攻撃に遭い、3投手でこの回計9失点。中盤で完全に試合の大勢は決した。

今ポストシーズンではレッズとのワイルドカードシリーズ初戦に先発し、7回2失点。続くフィリーズとの地区シリーズでは第2戦で6回無失点の好投。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ初戦も8回無失点でいずれもチームに勝利を呼び込み、自らも勝利投手となった。

この試合までポストシーズン通算成績は7勝3敗。22年パドレス時代のドジャースとの地区シリーズ第3戦から前回登板まで5戦5勝と大舞台での強さを証明していたが、この日は勝利投手となることはできなかった。