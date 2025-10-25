Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦ÂçÅç¿¿¼÷Èþ¡ÖÄ¶Å·ºÍ¤Î¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬²È¤¿¤Á¤¬åºÍåÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þÂå¡×¤«¤Ä¤Æ¡È100Ëü¾¯½÷¡É¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡×¡£ÊÔ½¸Éô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤òº£½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¡Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Õ
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬³¦¤Ç¤Ï¼ã¤¤½÷À¥Þ¥ó¥¬²È¤¿¤Á¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¡¢Èà½÷¤é¤ÎºîÉÊ¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¤Ï100ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤ÎÀ®Î©°ÊÁ°¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ÏÃËÀÊÔ½¸¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥Þ¥ó¥¬²È¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÊÔ½¸Éô¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¡¢¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤ÎÊÔ½¸Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¸ÍÏÇ¤¦ÃËÀ¤Ê¤É¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤È»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀ±¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¡Ø±²¡¡ËåÇØ»³ÉØ½÷Äí·± º²·ë¤Ó¡Ù¤ÇÂè161²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ºî²È¡¦ÂçÅç¿¿¼÷Èþ¤µ¤ó¤À¡£ÎáÏÂ¤Îº£¡¢¾¼ÏÂ¤Î¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤òÉñÂæ¤Ë½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
ÂçÅç¿¿¼÷Èþ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÅç¡Ë¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¤ä»¨»ï¤ÎÈÇ¸µ¡Ê½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ù¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡Ö¤³¤Î»¨»ï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È½¸±Ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢½¸±Ñ¼Ò¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤È¼¡¤Ë²¿¤ò½ñ¤³¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡Ö¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸Éô¤Î¤ªÏÃ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥ÈÅ¸¡¡¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦ÊÌºý¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È ¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬¤ÎÈ¾À¤µª¡Ù¤È¤¤¤¦Å¸Í÷²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½2014Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÅç¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¼èºà¤È¾Î¤·¤ÆÅ¸¼¨¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¥°¥Ã¥º¤òÇúÇã¤¤¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢½ñ¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤éÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬2019Ç¯¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÎÂ£¾Þ¼°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¸Å¤¤¾®³Ø´Û¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÎ¡¢¡Ø¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤Õ¤È¡Ö¤³¤ì¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¹½ÁÛ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÅç¡¡¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾ÇÅÀ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢½¸±Ñ¼Ò¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ë²þ¤á¤Æ¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¼èºà¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ò¾¯½÷Ì¡²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤é¤±¤ÎÊÔ½¸Éô¡Ó¤Ç¡Ò±ìÁð¤ò¤¹¤Ñ¤¹¤Ñ¿á¤«¤·¡¢¿á¤¤À¤¹´À¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤Ç¯¤ò¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤é¤¬Ì¡²è¤ÎÃì¤ÎÊ¸¸À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¤È´¶¤¸Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤¬À®Î©¤¹¤ë¤è¤êÁ°¡¢¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»Å»ö¤ÏÃËÀ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤è¤Ê¡¢¤È¡£
ÂçÅç¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼èºà¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¤â¤¦¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÔ½¸¼Ôº²¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë·È¤¨¤Æ¡¢ÏÃ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¼ã¡¹¤·¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¡¢Æó¿Í¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¡Ö¤¦¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀ±¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤±¤É¡¢µ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ç¡Ö¶õ¤ÎÈàÊý¤Ë¥¢¥Ý¥í¤¬¤¤¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦°ì¹Ô¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤¢¤½¤¦¤«¡¢1969Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡¢¤È¡£
¡½¡½¤¦¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀ±¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤É¤³¤«¤é¡£
ÂçÅç¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ç®ÎÌ¤ÎÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤°¤ó¤°¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤Ð¤¢¤ó¤ÈÇËÎö¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãê¾ÝÅª¤¹¤®¤Æ¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ËÜºî¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÀ±¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¾®Àâ¤¬½ñ¤¤¿¤¤¡¢½ñ¤¯¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤«¤é¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢À½ÈÇ½ê¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Á´Éô½ñ¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¡¢±§Ãè¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÊª¸ì¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸Éô¡×¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á
¡½¡½Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ·ÐÍýÊä½õ¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÒ»Ò¤È¤¤¤¦½÷À¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼¡¡¹¤È¸ì¤ê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅç¡¡¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö»ä¤Ë¤â¡¢²¶¤Ë¤â¡¢¸ì¤é¤»¤í¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤¬½ÐÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤ò¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¼¡¡¹¤È»ä¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÒ»Ò¤ò¼ç¼´¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÀª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»¨»ï¤Å¤¯¤ê¤Ë¼ê°ìÇÕ¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï·ÐÍý¶ÈÌ³¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤·¤«·ÐÍýÉô¤«¤é¾ïÃó¤Î»öÌ³°÷¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÒ»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Þ¤º¤½¤³¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅç¡¡¼èºà¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÁá¡¹¤Ë¡¢·ÐÍýÊä½õ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯Ê¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¿¤Í¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½÷ÀÊÔ½¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤¿¤Í¡×¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î¤Ê¤«¤Ë½÷À¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þÂå¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ»Å»ö¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀï¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÃËÀ¤â·üÌ¿¤ËÀ¿¼Â¤ËÀ¸¤¤Æ»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢µ¡²ñ¤òÊ¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÅç¡¡°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¡¢½÷À¤Ï¥Þ¥ó¥¬²È¤ÎÃ´Åö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃËÀ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º¹ÊÌ¤¹¤ë°Õ¼±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ë¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÃ´Åö¤ò»ý¤È¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤Ð¤«¤ê¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤ä¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢°ìÊâ¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÊâ¤ß¤ò¤³¤Ä¤³¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë½ñ¤¯¤è¤ê¤âº£¤ÎÊý¤¬¶Á¤¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬»ï¤ò¼´¤Ë½ÐÈÇ¶È³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤Û¤«¤Î¶È³¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¤Ê¤ªµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡¢¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅç¡¡µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤¨¡£¼èºà¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿½÷ÀÊÔ½¸¼Ô¤â¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â½÷¤Î¿Í¤ÎÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¤ï¤è¡×¡Ö½÷¤Î¿Í¤Ë°ÕÃÏ°¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÌÅÞ¤ò¤¯¤ó¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¦¤ó¤È¤«¤¹¤«¤ÊÏ¢ÂÓ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬»ä¤Î¤Ê¤«¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÞú¤ß½Ð¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ñ¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Ã´Åö¤·¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤àÁ°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èþµª¤È¡¢»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¹î»Ò¡£Æó¿Í¤ÎÂÐÈæ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢Ï¢Íí¤ò¤È¤ê¤¢¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÄ®¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÏ¢ÂÓ´¶¤Ï¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÅç¡¡Ë¾¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÊÔ½¸Éô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èþµª¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¡¢À±¤ò¤Ä¤¯¤ëÂçÀÚ¤Ê°ì¤Ä¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢Àï¸å¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸Éô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È¡¢¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶öÁ³¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¢£¡Ö¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¡×¤¬½÷À¤¿¤Á¤Î´õË¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬²È¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬ÆÃ¼ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£10Âå¤«¤é¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¡¢À¤¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ò¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤¬»Ù¤¨¤Æ¾¦Çä¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤ò¡¢¡Öó¬¡Ê¤Ì¤¨¡Ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÌÊ´Ó¤È¤¤¤¦ÃËÀÊÔ½¸¼Ô¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÅç¡¡Åö»þ¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËåºÍåÀ±¤Î¤´¤È¤¯¡¢Ä¶Å·ºÍ¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¾¯½÷¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¾¯½÷¤¬¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤Î¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃËÀÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤¬ÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¼ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Öó¬¡×¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÊ´ÓÀ¿¼£¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þÂå¤Î¤¤é¤á¤¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤Ç¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¡ÖÀï¸å¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾®Àâ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÂçÅç¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£½ýáØ·³¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤È¤µ¤é»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÃæ¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¡Ø¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë»þ»ö¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤â¤¦¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÒ»Ò¤¬¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç»¨»ï¤òÆÉ¤ó¤Ç»þÀª¤ò³Ø¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤É¹æ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤â¡¢¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¾ÜºÙ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾×·â¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¡Ò½÷¤Î»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£Âç¾æÉ×¤À¤è¡Ó¤ÈÃËÀÊÔ½¸¼Ô¤¬¸À¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤¬¡Ò²ÄÇ½À¤ÎÈâ¡Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¯½÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º½÷À¤¿¤Á¤Î´õË¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Èº£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤Ã¤È´õË¾¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡£
ÂçÅç¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤¬ÉñÂæ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡Ö¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢º£¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¡£¤À¤«¤é¡¢60¡Á70Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÆÉ¤ó¤Ç²¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Åö»þ¡¢²¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤Ë¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
¡½¡½ÂçÅç¤µ¤ó¤ÎÊ¸ÂÎ¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÅç¡¡¥Þ¥ó¥¬¤Ë´ó¤Ã¤¿½ñ¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Î¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤â¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ï¤È¤¯¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢1¹ÔÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ò½ñ¤¿Ê¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤¬ÇÄ°®¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1¹ÔÌÜ¤¬¤½¤Î¤¢¤È¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ê¸ÂÎ¤â¡¢ºîÉÊ¤¬Áª¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¡£
¡½¡½¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ç¡×¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦Ê¸ÂÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤â¼«Á³¤È¡¢1¹ÔÌÜ¤«¤éÆ³¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÅç¡¡¼Â¤ò¤¤¤¦¤È¡¢1¹ÔÌÜ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀ±¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ò¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ó¤È¤¤¤¦¤½¤Î°ìÊ¸¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¡Ò¶õ¤ÎÈàÊý¤Ë¥¢¥Ý¥í¤¬¤¤¤ë¡£¡Ó¤È»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÄ¹¤¤¤³¤È¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀ±¡Ù¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢2¹ÔÌÜ°Ê¹ß¤ò½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢1¹ÔÌÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¡¢»ä¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ç¡×¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÀïÃæ¤Î¥É¥¤¥Ä¤¬ÉñÂæ¡£¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅç¡¡¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë½÷¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤¦½ñ¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡Ä¡Ä¡ªËÜºî¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÅç¡¡¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬»ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´ÉôÊ¹¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÎé¤âÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¤Ê´ÔÎñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸Éô¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
