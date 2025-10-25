【ワシントン＝阿部真司】米政府高官は２４日、トランプ大統領のアジア歴訪中に、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との首脳会談は予定されていないことを明らかにした。

トランプ氏は２９日に韓国入りする予定で、両首脳が接触するとの観測が出ていた。

政府高官は記者団に対し、「大統領は将来の会談に意欲を示しているが、今回は予定されていない」と述べた。米ＣＮＮは、米朝首脳会談開催の可能性を踏まえ、米政権当局者が非公式に協議していると報じていた。

トランプ氏は１次政権時の２０１９年、韓国訪問の直前に正恩氏に面会を呼びかけ、翌日に南北軍事境界線上の板門店（パンムンジョム）で正恩氏と会談した。２次政権発足後も、正恩氏との対話再開に意欲を示している。

政府高官によると、３０日予定の米中首脳会談は、韓国・釜山で開かれる。

一方で、政府高官は、トランプ氏と高市首相や韓国の李（イ）在（ジェ）明（ミョン）大統領との会談では、製造業や造船業、防衛産業での協力を深めることに期待を示した。米国内の産業活性化に向けた対米投資の拡大を歓迎する意向を強調した。