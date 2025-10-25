栗原心平、新料理番組『ぺこもぐキッチン』スタート！「自分なりの新しい挑戦として頑張りたい」
あす10月26日より、料理家の栗原心平がMCを務める新料理番組『ぺこもぐキッチン』（テレビ東京／毎週日曜11時）がスタートする。
【写真】『私の家政夫ナギサさん』最終回に料理監修・栗原心平が出演
栗原が「ペコペコ」なおなかのゲストを招き、テーマをもとにそれぞれが調理。普段の料理のお悩みや最新グルメにも触れつつ、出来上がったステキなお料理を「もぐもぐ」と味わい、幸せいっぱいの時間を届ける番組だ。
初回ゲストは、子役として活躍する永尾柚乃。給食がカレーの日には一日中テンションMAXになるほどのカレー好きな永尾。今回の「ぺこぺこ」リクエストは「大好きなカレーに大好きな食材をトッピングして超超超ゴージャスにしたい」というもので、大好きな食材をトッピングすることで、地球上にただ一つの柚乃ちゃんスペシャルカレーの完成を目指す。
新番組スタートに当たり栗原は「前に出演していた『男子ごはん』が終わり、とても残念でした。新番組のオファーを頂いた際に、とてもとても迷い自分にできるのか自信を持てずにいました。さらに新しい番組として、新しい価値を求められるということにもプレッシャーを感じていました」と明かした上、「しかしながら、個人のSNSやテレビ東京さんにとても多くの方から、『番組をやってほしいです』というお声を沢山頂き、とてもうれしく、そして自分の存在価値を少しだけ見いだせた気がします。その様な気持ちの中、新番組のオファーを頂けたので人生一回きりだしやってみようと思いました。未だ不安もありますが、自分なりの新しい挑戦として頑張りたいと思っています」と視聴者にメッセージを寄せた。
『ぺこもぐキッチン』は、テレビ東京にて10月26日より毎週日曜11時放送。
※栗原心平コメント全文は以下の通り
【栗原心平コメント全文】
■栗原心平
Q．初回の収録を終えて
ペースもテンションもわからない中でスタートしましたが、素のままの自分でやろうかなと思って収録に臨みました。せめて料理の事に関しては、丁寧に視聴者の皆様に伝えたいと思いました。
Q.番組への意気込み
毎回ゲストの方が来られて、リクエストも異なるので、きちんと内容を把握し、出来るだけ正解に近づけていきたいと思っています。リクエストの内容がとても尖ったレシピの場合もあるかもしれませんが、それでも視聴者の方が再現できるレシピになる様、バランスを取りたいと思っています。その一方、ゲストの方の驚きや美味しいもとても大切なことなので、今後そのせめぎ合いが番組にとってかなり重要だと思っています。
Q.今後来ていただきたいゲストは
難しいですねｗ。ムロツヨシさんとか、さだまさしさんとか仲代達矢さんとか来ていただけたら嬉しいですね。でも基本どなたに来ていただいても嬉しいです。
Q．視聴者に一言
前に出演していた「男子ごはん」が終わり、とても残念でした。新番組のオファーを頂いた際に、とてもとても迷い自分にできるのか自信を持てずにいました。さらに新しい番組として、新しい価値を求められるということにもプレッシャーを感じていました。しかしながら、個人のSNSやテレビ東京さんにとても多くの方から、「番組をやってほしいです」というお声を沢山頂き、とてもうれしく、そして自分の存在価値を少しだけ見いだせた気がします。その様な気持ちの中、新番組のオファーを頂けたので人生一回きりだしやってみようと思いました。未だ不安もありますが、自分なりの新しい挑戦として頑張りたいと思っています。また、良い番組は一人でできるわけではありません。スタッフの皆さんと話し合い、協力しながら一同団結力を持って撮影に挑みます。是非、新番組をご覧いただき、楽しんでいただければ幸甚です。
引き続きお世話になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
