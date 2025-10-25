10月26日（日）午前11時～放送！　　　　　　　　　日曜のお昼を笑顔に！栗原心平の料理番組「ぺこもぐキッチン」スタート！！

テレ東では10月26日（日）午前11時から、新番組「ぺこもぐキッチン」を放送します。

料理家の栗原心平が「ペコペコ」なおなかのゲストをお招きして、テーマをもとにそれぞれが調理！普段の料理のお悩みや最新グルメにも触れつつ、出来上がったステキなお料理を「もぐもぐ」と味わい、幸せいっぱいの時間をお届けする番組です。

記念すべき初回ゲストは、子役として活躍する永尾柚乃！給食がカレーの日には一日中テンションMAXになるほどのカレー好きな永尾。今回の「ぺこぺこ」リクエストは「大好きなカレーに大好きな食材をトッピングして超超超ゴージャスにしたい」というもので、大好きな食材をトッピングすることで、地球上にただ１つの柚乃ちゃんスペシャルカレーの完成を目指します。

普段の料理でも使えるような調理ポイントなど栗原心平ならではのアドバイスを楽しみながら、料理も楽しめるこの番組、是非放送をお楽しみに。

≪出演者コメント≫

■栗原心平

Q．初回の収録を終えて

ペースもテンションもわからない中でスタートしましたが、素のままの自分でやろうかなと思って収録に臨みました。せめて料理の事に関しては、丁寧に視聴者の皆様に伝えたいと思いました。

Q.番組への意気込み

毎回ゲストの方が来られて、リクエストも異なるので、きちんと内容を把握し、出来るだけ正解に近づけていきたいと思っています。リクエストの内容がとても尖ったレシピの場合もあるかもしれませんが、それでも視聴者の方が再現できるレシピになる様、バランスを取りたいと思っています。その一方、ゲストの方の驚きや美味しいもとても大切なことなので、今後そのせめぎ合いが番組にとってかなり重要だと思っています。

Q.今後来ていただきたいゲストは

難しいですねｗ。ムロツヨシさんとか、さだまさしさんとか仲代達矢さんとか来ていただけたら嬉しいですね。でも基本どなたに来ていただいても嬉しいです。

Q．視聴者に一言

前に出演していた「男子ごはん」が終わり、とても残念でした。新番組のオファーを頂いた際に、とてもとても迷い自分にできるのか自信を持てずにいました。さらに新しい番組として、新しい価値を求められるということにもプレッシャーを感じていました。しかしながら、個人のSNSやテレビ東京さんにとても多くの方から、「番組をやってほしいです」というお声を沢山頂き、とてもうれしく、そして自分の存在価値を少しだけ見いだせた気がします。その様な気持ちの中、新番組のオファーを頂けたので人生一回きりだしやってみようと思いました。未だ不安もありますが、自分なりの新しい挑戦として頑張りたいと思っています。また、良い番組は一人でできるわけではありません。スタッフの皆さんと話し合い、協力しながら一同団結力を持って撮影に挑みます。是非、新番組をご覧いただき、楽しんでいただければ幸甚です。

引き続きお世話になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

≪番組概要≫

【タイトル】

「ぺこもぐキッチン」

【放送日時】

2025年10月26 日（日）スタート 毎週日曜 午前11時～11時30分 放送

【放送局】

テレビ東京

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演】

【ゲスト】

栗原心平

永尾柚乃

