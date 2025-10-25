◆国際親善試合 イタリア１―１日本（２４日、イタリア・コモ）

ＦＩＦＡランク８位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同１２位のイタリア女子代表に敵地で対戦し、１―１で引き分けた。

なでしこのニルス・ニールセン監督は７月の東アジアＥ―１選手権以降、「次は第２段階に移る」と表現し、勝つサッカーへの移行を宣言。その初戦となるこの試合で、これまでと同じく４―３―３の布陣で挑んだ。

前半から小気味よいパス回しで好機を作る。前半２９分にＭＦ藤野あおば、同アディショナルタイム３分にはＭＦ清家貴子が決定機を作るが、得点にはならなかった。守備ではＧＫ山下杏也加が好セーブを続け、失点を与えなかった。

前半はスコアレスで折り返したが、後半に入り試合が動く。後半７分、イタリアはエリア内で２本のパスをどちらもヒールキックで通すと、最後はエリア左からＭＦジャダ・グレッジが右足でシュート。ボールはゴール右に吸い込まれ、鮮やかな先制弾を決められた。

しかし後半１９分、ニールセン体制の主将に就任したＭＦ長谷川唯が芸術的な一発を沈めた。右サイドのＤＦ高橋はなのパスからＭＦ宮沢ひなたがワンタッチで浮き球パスを送ると、長谷川が反応。エリア右で相手ＧＫと対峙（たいじ）するとループシュートを選択し、相手ＧＫは一歩も動けないまま同点弾がゴールに吸い込まれた。主将に就任してから初の一戦で、結果を残した。

試合はそのまま終了。なでしこの次戦は２７日（日本時間２８日）に、過去に女子Ｗ杯で優勝した５か国のうちの１つであるＦＩＦランク１３位のノルウェー女子代表とスペインで対戦する。