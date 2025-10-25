ワールドシリーズ

米大リーグのワールドシリーズ第1戦が24日（日本時間25日）、トロントで行われ、ドジャースの大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場した。初回の第1打席では三振に倒れたが、意外な注目が集まったのは敵先発の“足元”。ファンからは「全然気づかなかった」「大好きだ」と驚きの声が上がった。

初回の先頭打者として打席に立った大谷。相対したブルージェイズの先発、トレイ・イェサベージが履いていたのは大谷がアスリート契約するニューバランスのシグネチャーコレクションのアイテムだった。見事に空振り三振を奪うと、敵地は大歓声に包まれた。

元MLB選手のトレバー・プルーフ氏がXで実際の様子を公開。文面で「ワールドシリーズの先発で、ショウヘイのスパイクを履いてショウヘイを三振に取るのは、トレイにとって模擬実験のようなものに違いない」とつづった。意外な共通点に米ファンからは驚きの声が上がった。

「大好きだ」

「全然気づかなかった」

「すごいな」

「よく見つけたな！」

「まだ何足も靴を買う余裕がないんだろう」

「ショウヘイの靴を履いているぞ」

イェサベージは、昨年全米ドラフト1巡目（全体20位）でブルージェイズと契約した22歳。続く2回2死満塁のピンチの場面では再び大谷と対戦し、一ゴロに仕留めた。



（THE ANSWER編集部）