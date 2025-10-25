洗う、乾かす、整える。温水で叶える、衣類にやさしい洗濯体験【アイリスオーヤマ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場中‼
黄ばみもニオイも、温水で解決。洗濯の質を高める一台【アイリスオーヤマ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場!
アイリスオーヤマのドラム式洗濯機は、温水洗浄によってニオイや黄ばみを徹底除去し、衣類にやさしい温風乾燥で仕上げる高機能モデル。
高さ約90.8センチメートルのコンパクト設計で、ラックの設置や上部空間の活用にも適している。ふんわりシワ取りコースや最短30分の仕上げ乾燥など、日常の使い勝手に配慮した機能を多数搭載。
肌着や白物には60度、普段着には40度など、衣類に合わせて選べる温水コースを用意。洗浄方式は回転洗い・たたき洗い・ソフト洗いの3パターンを組み合わせ、汚れに応じて最適な洗浄を行う。
「おこのみ」登録機能や予約タイマー、チャイルドロックなど、暮らしに寄り添う便利な機能も充実。槽クリーンコースによる定期洗浄で、洗濯機内部も清潔に保てる。洗剤投入ケースや乾燥フィルターの手入れも簡単で、毎日の洗濯が快適になる一台だ。
