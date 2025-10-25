今年4月にデビュー45周年を迎えた松田聖子。今年は6月から8月にかけて全国ツアーを敢行し、還暦を過ぎても精力的に活動している。天性の歌声や人間的魅力から彼女に魅了される人は数知れず、そのものまねをするタレントも数多に存在する。1990年代には番組で本人との共演も果たし、「松田聖子ものまね」筆頭の1人だったのが、タレント・Seiko（56）だ。

【写真】「余命3か月」で闘病する現在のSeikoの姿。「本家」松田聖子の写真と並んで映るSeiko

そんな彼女は今、ステージ4の大腸がんで「余命3か月」を宣告されている。苦しいがん治療を続けるなかでも持ち続ける「生きる希望」や、波瀾万丈だった人生を明かした。【前後編の前編】

「私の今の病名は、S字直腸がんです。ステージ4の末期がん」──ある国立病院のベッドのうえでこう話すのは、松田聖子のものまねタレントとして長らく活動してきたSeikoだ。今年2月にがんの告知を受けてから、自分の人生を振り返るようになったという。

「小学校の時に初めて松田聖子さんを見てから大好きになり『風は秋色』を歌うようになって、中学校の文化祭ではそっくりさんに認定されちゃいました。それから、同級生からも『せいこちゃん』って呼ばれるようになったんです」

その後、アイドル志望としてタレント活動をしていたが、ものまね番組『超そっくり人間！ 炎の対決グランプリ！』（テレビ朝日）で優勝。それをきっかけに、27歳でものまねタレントとしてデビューし、ステージや番組などで松田聖子の楽曲を熱唱する日々が続いた。

そして、ある日、聖子本人からの嬉しい言葉を聞く。

「松田聖子さんが、ある番組終わりに『Seikoちゃんがいちばん上手い。今度彼女が番組に出る時に、出てあげるわ』と言っていたという話をスタッフさんから聞いたんです。感激して、胸がいっぱいになりました」

"公認"の瞬間だった。その後は『music-enta（ミュージック・エンタ）』（テレビ朝日）で本人と共演。年間100本以上というペースでステージをこなし、身を粉にして働いたという。39歳で事務所を退所し、その後もフリーで活動していた彼女だが、今年の2月下旬に冒頭のがん宣告を受けたのだ。

しかし、予兆もあったという。

「昨年あたりから毎日吐いたり、フラフラする症状が続いていたので、今年改めて診察を受けて、血液検査やエコー検査をしてもらったんです。

検査すると、肝臓の炎症の数値が異常だったので、すぐに大学附属病院に紹介状を書いてもらい、後日受診に行きました。ただ入院のハードルも高く、1か月半以上は毎日通院し、血液検査など多くの検査を受けていました」

そして、一度目の告知をされたのが今年の2月27日だった。

「ステージ4の末期がん。しかも大腸ガンから、骨、肋骨、肝臓と転移している。ガンと共に生きるしかない」──医師の宣告に言葉を失った。そして追い討ちをかけるかのように、「余命3か月」とも言われたのだ。

Seikoにとっての"生きる希望"

他人事のように受け止めてしまったと回顧するSeikoさん。その日は生きている心地がしなかったと振り返る。医師の勧めによって、現在も、抗がん剤治療などを続けているが、日々病気を受け止められていないという。

「肋骨に転移したがんが原因で、肋骨が骨折してしまって、かなり痛みが激しい。また、肝臓の9割ががん化しているので、その周囲の背中のあたりも痛むんです。

歩く時の振動も、椅子に座っている時も痛くて……、寝ている姿勢でないと身体が保てない。さらに検査してもらうと、肩の骨が一部溶けてカチカチになっていることもわかりました。痛み止めに使用している医療用麻薬も、効かなくなってしまっているんです」

緩和ケアで放射線治療もしていますが、日々やれることや出来ていたことが難しくなっていくという辛さ、食べられる物が減っていく悲しさ。好きだったコーヒーやチョコも、食べると砂をかじっているようで、まずく感じてしまうんです」

現在、一縷の望みをかけて臨んでいる抗がん剤治療だが、副作用も彼女を襲っている。

「熱が下がらず動悸もして、顔半分の左側が熱く、右側が冷たくなることがある。抗がん剤の副作用なんでしょうけれど……」

この状況でも、肝不全や心不全、あるいは口から物を食べられなくなった状態にならないと、入院できないのが現状だと嘆く。しかし、こんな過酷な状況でも、Seikoさんは希望を捨てていない。

「もし、抗がん剤治療が効いてくれて、私の余命が少しでも伸びてくれたら、同じようにがんで苦しむ、単身の方や女性や子供、さまざまな方々に、生きる勇気を与えられるような活動ができるようになれたら幸いです。何よりもう一度、大好きな聖子ちゃんのものまねをしたい。

あとは、飼っている3匹のワンちゃんのことが気がかりです。私には子供がいないので、誰かに面倒を見てほしい。

もし身体が良くなったら、夢だった屋久島や石垣島などにあるマングローブの海を見てみたい、それが最後の夢です」

56歳にして余命3か月という現実に向き合うSeiko。今回の取材ではもう一つ、どうしても世間に知らせたい"心残り"があるという。それは、売れっ子時代に直面した芸能界のリアルについてだった--後編記事で詳報する。

（後編につづく）