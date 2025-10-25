A¤§¡ªgroupº´Ìî¡¡¥½¥í²Î¾§¤Ç¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯µÒ¤¬ºÂ¤ë¡×²áµî¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤½¤Î´¶¤¸µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡Ê23¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë·ù¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò»Ï¤á¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°½Ð±é·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤È¼«Ëý¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¼ç±é¤ÎEndless SHOCK¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¤ª¤â¤í²á¤®¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬STARTO¤ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Æ¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö»öÌ³½êÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏºÇ½é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë·ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖÀèÇÚ¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡£Æþ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¡¢Ãæ3¤È¤«¤ÇÌ¾¤À¤¿¤ëÀèÇÚ¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¤Ç¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê²Î¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤Ç¤â²¶¤Î¥½¥í¶Ê¤Î´Ö¤À¤±¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤½¤Î´¶¤¸µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ´é¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£