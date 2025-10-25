1990年代半ばから2000年代初頭の景気低迷期に就職活動を行った世代は“就職氷河期世代”、あるいはロストジェネレーションと呼ばれる。社会の犠牲になったと言っても過言ではない彼・彼女らは、それぞれどうやって厳しい時代を生き抜いてきたのだろうか。

今回の記事では、周囲からどれほど否定されても起業という夢を諦めなかった、シングルマザーの大津たまみさん（55）にスポットを当てる。離婚した女性への風当たりが今よりもずっと強かった時代に、不可能を可能に変えることができた理由とは――。詳しく話を伺った。（全3回の1回目／続きを読む）

◆◆◆

初産に夫の起業、多忙の中でノイローゼに…

愛知県在住の大津たまみさんは、20歳のときに同い年の男性と知り合った。きっかけは友人の紹介だったが、少し話しただけで「自分にないものを持っている人だ」と感じた。自身を「弱虫で泣き虫」だと思っている大津さんから見て、物怖じせず、強い精神力を感じさせる相手の性格はとても魅力的に映ったという。

2人はその日のうちに交際を始め、数回のデートを経て同棲に至る。「離れている理由なんてない」そう強く思うほどに、お互いに惹かれ合っていた。

その後、結婚を決めたのは大津さんが25歳のときだ。同棲を始めてから4年の月日が経っていた。2年後には息子が誕生し、積極的に育児に関わってくれる夫と3人暮らしの生活が始まる。絵に描いたような幸せを手に入れたかに思えた大津さんの心中は、しかし複雑だった。

「どんどん、疲弊していっちゃったんです。結婚前から“女性”という役割を担って生きてきて、そこに“妻”とか“主婦”という役割が加わりました。そして今度は“母”。何も減らないのに、増えていくばかりなんですよね。しかも家事や育児に加えて、夫が起こした事業の手伝いまでするようになって。忙しい中でノイローゼのようになっちゃいまして……」

大津さんの夫がビルのメンテナンス会社を起業したのは、息子が生まれてから約1年後のことだった。多忙な夫を支えることに責任を感じていた大津さんは、事務や現場作業、経営のマネジメントに至るまで、様々な業務を手伝った。育児も含め、何もかもが初めてだった。

産後うつは出産から1年経過した後でも発症する可能性があるという。二重のプレッシャーに押しつぶされるような当時の大津さんの状況は、心身ともに疲弊して当たり前だったのかもしれない。しかし、根本的な解決策が得られないまま、苦しい日々は続いていった。

「やりたい」に突き動かされた結婚前のキャリア

夫になる男性と知り合う前の大津さんは、スイミングスクールのインストラクターをしていた。高校在学中にアルバイトから始めたその仕事は、小学5年生からずっと水泳を続けていた大津さんにとって「やりたい」と心から思える仕事だった。就職難に苦しむ同級生から羨ましがられることもあったという。

同棲を始めてからは、インストラクターを続けながら、彼と同じ会社で清掃のアルバイトを始めた。「彼ともっと一緒にいたい」という思いがあっての行動だったが、職場環境は想像以上に過酷だった。

「清掃の仕事って実は万年人手不足なんです。キツい・汚い・臭いといった、いわゆる“3K”の仕事だから、下に見られているんですよね。若い女性が入ってくることなんてほとんどないので、私は可愛がられる一方で、陰口を言われることもありました。『これだから女は』って舌打ちされたこともあります」

女性であることに加えて、身長の低い大津さんは力仕事に向いていなかった。男性社会で肩身の狭い思いをしながら、それでも清掃の仕事にどんどんのめり込んでいったのは、業務に魅了されていったからだ。大津さんはスイミングスクールのインストラクターの仕事を辞めて、一本化することにした。休み時間に掃除用具の写真がずらっと並んだカタログを見るのが、何よりの楽しみだった。



逆境の中でも状況を楽しむことができるポジティブなマインドは、大津さんが持っている大きな才能の一つかもしれない。就職氷河期世代に生まれたという大きな困難の中でも、「やりたい」「楽しい」という前向きな気持ちで人生の選択肢を掴んでいった。しかし、結婚後に立ちふさがった分厚い壁は、そんなポジティブマインドをもってしても、乗り越えることが難しいものだったのだ。

「買い物依存症」で家がぐちゃぐちゃに

夫の起業から3年、息子が生まれてからは4年。変わらず多忙を極めていた大津さんは、日々のストレスの解消先を求めて、買い物に依存するようになっていた。「欲しい」と思ったら買わずにいられない。高価なブランド物も例外ではなかった。しかし、買ってしまえば熱は冷め、部屋の中は開封しないままの購入品で溢れた。それでも新しい物が買いたくて仕方がない。

「家の中は常にぐちゃぐちゃでした。使わないってわかっているのに、買うのをやめられないんです。そんな散らかった部屋の中で、夫とする会話といえば仕事のことばかり。気づけば家庭と仕事が切り離せなくなっていたんです。すぐそこに息子がいるというのに……」

買った物が増えていく一方で、夫と過ごす時間は少なくなっていく。家で待っていても帰ってこない日も珍しくなくなった。孤独の中でさらに追い詰められる大津さんが心配していたのは、幼い息子への影響だ。母の不安を感じ取ったのか、幼稚園の友達との間にトラブルを起こしたり、ベランダに出て1人で泣いていたりすることが増えたという。

このままではいけないと夫に話し合いを持ちかけるも、主張はどこまでもすれ違った。言い争いになることもあったが、お互いに立場を譲れなかったのだ。

「息子と2人でどうにかなっちゃうかもしれない、という思いがありました。だから『もっと息子との時間を増やして』って言ったんです。3人で“家族愛”を育みたいと思ったから。でも、事業が軌道に乗っていた夫は、経営者として会社を大きくしたいと思っていた。それで『結婚生活が続けられなくても仕事は手伝ってくれ』と言うんです」

分かり合うのは難しいと思った大津さんは、ついに離婚を決意した。夫には「会いたいときにいつでも、好きなだけ会っていいから」という条件で、息子を引き取ることにも納得してもらった。「お互いに息子のことは変わらず愛していこう」。それが、何よりも伝えたいことだった。

2006年1月、大津さんが35歳のときに離婚が成立。夫が経営する会社の手伝いもやめることにした。就職氷河期が徐々に終息し、やっと景気回復の兆しが見え始めた頃のことだが、9歳の息子を抱えたシングルマザーの再就職がうまくいく保証はどこにもない。行く先の見えない中、大津さんの求職活動が始まった――。

