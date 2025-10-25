〈出産から1年後に夫が起業「離婚しても事業は手伝ってくれ」と…仕事と家事・育児で“買い物依存症”になった妻（35）が結婚生活を終わらせるまで〉から続く

1990年代半ばから2000年代初頭の景気低迷期に就職活動を行った世代は“就職氷河期世代”、あるいはロストジェネレーションと呼ばれる。社会の犠牲になったと言っても過言ではない彼・彼女らは、それぞれどうやって厳しい時代を生き抜いてきたのだろうか。

今回の記事では、周囲からどれほど否定されても起業という夢を諦めなかった、シングルマザーの大津たまみさん（55）にスポットを当てる。離婚した女性への風当たりが今よりもずっと強かった時代に、不可能を可能に変えることができた理由とは――。詳しく話を伺った。（全3回の2回目／続きを読む）



大津たまみさん 本人提供

「お子さんを1人で育てながら働けるの？」

育児と夫の事業の手伝いに追われ、ストレスに苛まれる日々を送っていた大津たまみさん。「買い物依存」から抜けられなくなるなど、環境は彼女を着実に追い詰めていった。話し合いを試みるも、家族と過ごす時間より事業を優先する夫とは考えが合わず、ついに夫婦関係に終止符を打つことを決意する。

そして2006年1月、離婚が成立。その時大津さんは35歳、息子は9歳だった。真っ先に大津さんの脳裏に浮かんだのは「仕事を見つけなければ」という焦りだった。

実は結婚前にスイミングスクールのインストラクターをしていた頃、スキマ時間に化粧品販売の仕事を始め、離婚した後も細々と続けていた。しかし月の収入は1万円ほど。生活費を賄うには到底足りない。行き場のないストレスを買い物で解消する生活を送っていた大津さんには、当面の資金にする貯金もほとんどなかった。何よりもまず先に、新しい仕事を見つけなければならない。

大津さんは早速、事務職の求人を中心に10社ほど履歴書を送ったが、面接してくれたのはたった2〜3社だった。どの面接でも聞かれたのは、次の質問だ。

「お子さんを1人で育てながら働けるの？」

預ける場所はあるか、残業はできるのか、夜勤や出張は難しいのではないか……。大津さんは必死に言葉を尽くして答えたが、最終的にはどの会社も不採用になってしまった。2000年代半ば、やっと就職氷河期の時代が終わりつつあった頃とはいえ、仕事を求める35歳のシングルマザーへの風当たりは今以上にキツかったはずだ。

「当時、女性が離婚していることを『ものすごく悪いこと』のように受け取る人がまだいたんです。だから、求職中にキツいこともたくさん言われましたね。『俺の女になるなら採用する』と言われたときは耳を疑いました」

悩み事はまだ他にもあった。当時小学4年生になっていた息子のことだった。最初は大津さんが家を留守にする間、学童保育で見てもらっていたが、本人が通うのを嫌がり自宅で留守番をさせるようになっていた。1人で母の帰りを待つ息子のことが、大津さんは心配だった。

求職活動を始めて3ヶ月。まったく目途が立たない状況に、心が折れそうになった大津さんは実家に電話をした。「もう息子を連れて実家に帰るしかない」そう考えていたからだった。

実家の父から「帰ってくるな」と…

大津さんは愛知県の郊外にある小さな町で、3人きょうだいの次女として生まれた。美人の姉と勉強ができる弟に挟まれ、“ちょっと残念な子”として扱われることも少なくなかった。そんな大津さんが車の部品工場を経営していた父親から繰り返し聞かされたのは、「人とは違う市場で戦うべし」という“起業家の心得”だ。父親の教えはマインドコントロールのように心に沁み込んだ。

求職活動に疲れた大津さんからの電話をとったのは、父親だった。父親は話を聞くや否や「帰って来ることは許さない」と言った。「娘が離婚して戻ってくるなんて、近所の人からどんな目で見られるか」。どうやら、そんな世間体を気にしているようだった。就職先は見つからず、頼みの綱の実家には頼れない。なけなしの貯金もそろそろ底を突きそうだ。大津さんは八方塞がりの状況に陥ってしまった。

「この先どうしたらいいのだろう」、絶望の淵で心に湧き上がったのは、やはり自身の「やってみたい」というポジティブな衝動だった。

「結婚前に始めた清掃の仕事を、生きがいに感じていたことを思い出したんです。当時の職場は男性社会で肩身の狭い思いもしましたが、一方で掃除は、女性が社会で輝くための『特別な仕事』になり得るのではないかと感じていました。そして、シングルマザーとして雇用されるのが難しいなら『自分で自分を生涯雇用してしまえばいい！』とも考えたんです。私には結婚や妊娠・出産を経ても、高校卒業からずっと切れ目なく働き続けてきたという誇りがありました。だから、掃除や片付けの会社を起業することにしました」

息子の存在も後押しになった。「いつかゲームの大会に出たい」と言う「ゲーム好きな息子の夢を叶えられる母親になりたい」と、大津さんは心の底から願っていた。そのためには安定した稼ぎを得なければいけない。自分の会社を興すことが、親子2人の幸せな未来への第一歩に思えたのだ。

シングルマザーの起業に周囲の反応は

求職活動に見切りをつけて、起業への道を歩み始めた大津さん。当時書いたという「事業計画書」を見せてもらうと、緊張と決意が伝わってくる言葉が並んでいた。「最終目標」の欄には「幸せになる！」とはっきり書かれている。未知の世界に飛び込む不安はあったとしても、大津さんにとっては前向きな船出だったのだ。

しかし、周囲の反応は冷ややかだった。

心配した母親からは「傷つく必要はないから、普通に生きなさい。起業なんてうまくいく人のほうが少ないから」と言われた。以前、電話口で「帰ってくるな」と告げた父親は「世の中甘くない。お前は成功できない」とまた厳しい言葉を投げてきた。

「母は、離婚したばかりの当時の私の姿が、『ボロ雑巾のように見えた』と言っていました。子どもの頃から私は、すぐへこんだり泣き出したりしてしまう性格だったので、『大丈夫』『あなたならやれるよ』と言ってくれる人は全くいませんでしたね」

否定的なのは友人たちも一緒だった。「そんなことより再婚すれば」と言われてしまうこともあり、決心したはずの心は何度も痛めつけられた。求職活動のとき同様、多くの人が「35歳のシングルマザーには難しいだろう」と考えていたのかもしれない。「子どもを育てながら起業なんてできるわけがない」と。お金も時間もない中で、それでも大津さんは諦めなかった。

「清掃の仕事なら、バケツと雑巾があればできますから。あとはお金の代わりに知恵でなんとかすればいい。そう思って踏ん張っていました。『他人に頼って言い訳してばかりの人生に終止符を打つ』と決意して、自分を信じられなくなりそうな気持ちを抑えるのに必死でした」

そして2006年7月、大津さんは「株式会社 アクションパワー」を設立した。一つの区切りとして、ずっと続けていた化粧品販売の仕事も辞め、裸一貫でのスタートだった。しかし、その先ももちろん順風満帆とはいかなかった――。

（旦木 瑞穂）