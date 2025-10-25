〈月収たった1万円、父から「帰って来るな」就活では「子どもを1人で育てながら働けるの？」35歳で離婚したシンママが小4息子を育てるためにした“必死の決断”〉から続く

1990年代半ばから2000年代初頭の景気低迷期に就職活動を行った世代は“就職氷河期世代”、あるいはロストジェネレーションと呼ばれる。社会の犠牲になったと言っても過言ではない彼・彼女らは、それぞれどうやって厳しい時代を生き抜いてきたのだろうか。

今回の記事では、周囲からどれほど否定されても起業という夢を諦めなかった、シングルマザーの大津たまみさん（55）にスポットを当てる。離婚した女性への風当たりが今よりもずっと強かった時代に、不可能を可能に変えることができた理由とは――。詳しく話を伺った。（全3回の3回目／最初から読む）



大津たまみさん 本人提供

「シングルマザーに物件は貸せない」

35歳で離婚した後、なかなか求職活動がうまくいかなかったため、「それなら自分で自分を雇用する！」と起業を決意した大津たまみさん。両親や友人たちは「成功するはずがない」と全く応援してくれなかったが、諦めずに事業計画を進めた。そしてついに2006年7月、ハウスクリーニングや家事代行業務を行う会社「株式会社 アクションパワー」を設立する。

しかし、苦難はそこで終わらない。最初に立ちはだかった壁は、事務所として使う物件の賃貸契約だった。どの不動産会社からも「シングルマザーに物件は貸せない」と断られてしまったのだ。

「中には『シングルマザーに物件を貸すなんて、ヤクザに物件を貸すのと同じだ』とまで言う不動産屋さんもいました。事務所がないと事業が始められないので困ってしまったのですが、8軒目にたどり着いた不動産屋さんにシングルマザーの事務員さんがいて、その方が大家さんに掛け合ってくれたんです」

そうして、やっとの思いで契約したのは築30年以上は経っている「雅荘」というアパートの一室だった。会社の看板の代わりに、ドアに会社名が印刷されたテプラを貼り付けた。思い描いた事務所よりもずっとボロボロだったが、大津さんの気は引き締まった。ついに、ここから始まるのだ。

その後、大津さんは顧客を獲得する活動をコツコツと地道に続けた。方法は基本、対面でのプレゼンテーションだ。事前に下調べをして、話を聞いてくれそうな人から順番に声をかけた。お金がなかったので広告を打つことはできなかったが、むしろ1人1人と向き合って、自分という人間を知ってもらうことにこだわりたかった。それが大津さんの「好き」なやり方だったのだ。結婚前から15年以上続けていた化粧品販売の経験も役に立った。

「『命をかけてこの仕事をやるんだ』という覚悟をむき出しにしながら、60人以上の人にプレゼンテーションしましたね。根っこにあるのは、自分が惚れ込んだ商品をプレゼンする化粧品販売と同じですね。闇雲に当たっていくわけではなくて、事前に下調べして、誰と誰がどんなふうにつながっているか相関図を描いて、リストアップした上でカテゴリー分けして、話を聞いてくれそうな人から順番に声をかけていきました。理解してくれた人の周囲の人がまた発注してくれて、さらにその周囲の人が発注してくれる……という飛び石現象みたいな感じで顧客を増やしていきました。超不器用なやり方だと思うんですけど、『決して無理はしない』という気持ちで必死でした」

起業して間もなく、2歳上の姉が仕事を手伝ってくれるようになっていた。姉は自分の子どもと一緒に、大津さんの息子のことも見てくれたため、仕事に集中することができた。1ヶ月後にはアルバイトを1人採用し、3ヶ月後にはアルバイトが3人に増えた。事業が軌道に乗り出したと思ったのも束の間、またもや大きな壁にぶち当たることになる。

納豆1パックを息子と分け合う極貧生活

設立から10ヶ月目、大津さんは金銭的にかなり苦しい状態に陥っていた。理由は2つある。夫の会社を手伝っていた昨年の住民税の支払いが高くついたことと、技術習得のために東京へ通う旅費や研修費が嵩んでいたことだ。すでに事業の収入は得ていたが、足りない分を補填するとすっからかんになってしまう。“働いているのに極貧生活”という、厳しい状況に追い込まれた。

「当時はどうしてもお金がなくて、納豆1パックを息子と半分ずつ分け合ったこともあったんです。金銭的に貧しくても、心が貧しくならないように『納豆豪華ご飯』って名前をつけてました。だからたまに1人1パック食べられた時なんか、2人で大興奮でしたよ」

事務所として借りている「雅荘」のアパートで、車に傷をつけられるなどの嫌がらせをされたことも大津さんの心を苛んだ。153cmある身長に対して当時の体重は40kg以下。明らかに不健康な状態だが、心配をかけまいと周囲には「大丈夫、大丈夫」と言い続けた。だが、最初に「大丈夫じゃない」と気付いたのは、ずっと起業に反対していた母だった。

「実家に顔を出したら『ご飯を食べるお金にしなさい』と封筒に入ったお金をくれたんです。お金はもう返しましたが、あの時に母が気付いてくれなかったら、今の私はありません」

大津さんは厳しい時期を乗り越え、事業は少しずつ安定。2年後には従業員10名を超えるまでに成長していた。

息子の夢を叶えるため邁進…そして現在は

大津さんは1社目の「株式会社 アクションパワー」に続き、3つの事業を立ち上げた。どの事業でも「清掃や片付けの仕事を生きがいにしたい」「女性が社会で輝く道を拓きたい」という、起業当初に抱いた信念に沿う活動を貫いた。

全部で4つの組織の代表として活躍し続けることができたのは、やはり息子の存在が大きかったようだ。中学2年生になった息子に、ある時こう言われた。

「東京の高校に進学して、海外留学も経験したい」

多忙の中でも毎週日曜日は必ず仕事を休み、息子とじっくり話す時間を作っていた大津さん。将来についてよく話し合う親子関係が築けていたからこそ、彼は真摯に目標を伝えてくれたのだ。驚きはあったが、大津さんに断る理由などなかった。息子の夢を支えたい。その費用を稼ぐため、一層仕事に打ち込んでいった。

「当時は知らなかったのですが、私が仕事で留守にすることが多かったのもあって、息子はちょっとヤンチャなグループと仲良くしていたみたいなんです。息子自身が『このままではダメだ』と、心機一転やり直すために『東京に行きたい』と思ったようで。その希望を叶えるためには学費はもちろん、引っ越し費用などいろんなお金が必要になりますよね。普段の自分じゃ考えられないほどのハングリー精神で働き続けられたのは、息子のおかげです」

現在、大津さんの息子はeスポーツの映像プロデューサーとして活躍している。かつてゲーム好きの少年だった頃に見た「ゲームの大会に出たい」という夢を、形を変えて実現したことになる。息子の夢を叶えるために仕事に打ち込んできた大津さんの夢も、その時同時に叶えられたのかもしれない。

就職氷河期は「何でも挑戦できる時代」

就職難の時代を耐え抜き、起業家としてサバイブしてきた大津さんに“就職氷河期世代”についてどう考えているか聞いてみた。

「自由な発想を持ち、自分のやりたいことを実現する力がある方が多い一方で、実は意外と堅実……っていう気がしています。今後、氷河期世代が歳を重ねていくにつれて、お金がないから仕方なくというだけではなく、積極的に『定年後も働きたい』と考える人が増えるのではないでしょうか。私たちが楽しそうに働いていたら、後続の若い人たちも働くことに魅力を感じてくれるはず。どんな時代にも課題はありますが、私は今この時代を生きられることに感謝していますし、日本の未来は明るいと感じています」

氷河期世代は社会に出る前から洗礼を受け、出てからも何度も壁にぶち当たる経験をしてきた人が少なくない。そのためか、打たれ強い人や黙々と努力する人が多いように筆者も感じている。「時代をいかに攻略するか」が身体に染み付いている氷河期世代だからこそ、これからの時代に「定年後も働きたい」と考える人が多いだろうと思えるのも同感だ。

実際に自身が経験した就職活動について聞くと、大津さんはこう語ってくれた。

「高校卒業後も離婚後も、確かに就職活動は厳しかったのですが、やる気があれば何でも挑戦させてもらえる時代だったと感じています。私の場合はスイミングのインストラクターのアルバイトをしながら、スキマ時間で化粧品の訪問販売をするなど、やりたいことに挑戦しながら、多くの経験を積むことができました」

確かに、就職氷河期以前の正社員至上主義的な時代だったら、社会的にはあまり認められない働き方だったかもしれない。そんな大津さんは、現在も持ち前の「やる気」で新しいことに挑戦し続けている。

「私は仕事が大好きで、55歳を迎えた今も辞める気は0です。でも55歳という節目は、『あっという間に100歳になっちゃうかも』と気付く良いきっかけになりました。これからはもう少し『自分のための時間』にも目を向けたいと思います」

古来より「火事場の馬鹿力」ということわざがあるように、切羽詰まった状況に追いやられると、人は普段からは考えられないような力を発揮する。大津さんの話を聞いて、氷河期世代は「火事場の馬鹿力」を発動させながら生き延びてきた世代なのかもしれないと想像した。そして、難しい時代を生きるのも「悪くはない」と感じさせられた。

「苦難の時を生き抜くコツは、『とにかく前を向いて明るく生きる』こと。そして、『何とかなる』と言い聞かせることかな？」

大津さんは自身のことを「弱虫で泣き虫」と評価しながら、いつも明るく温かい笑顔を絶やさない。彼女からは思わずこちらまで笑顔にさせられるようなパワーを感じる。「強い」と「弱い」は表裏一体だ。「弱虫で泣き虫」だからこそ、自ずと弱っている人や辛い思いをしている人に目がいき、明るく温かい笑顔を向けられるのかもしれない。

（旦木 瑞穂）