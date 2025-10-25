お笑い芸人のヒロシさんが、自身のインスタグラムを更新。愛猫の季節の挨拶を投稿しています。



【写真を見る】【 ねこ 】ヒロシさんの愛猫 “敦司” （アツシ）「寒くなりましたね」季節の挨拶 フォロワーから親愛の声「冬毛キターーー」



ヒロシさんは、ハチワレ寸前の黒白模様で鼻と口元も黒の愛猫「敦司」が正座している写真を複数投稿。フローリングの上に敷かれた赤いカーペットの上で、胸の毛をふっくらと膨らませた敦司が、1枚目ではしっかりと目を見開いています。







ヒロシさんは「寒くなりましたね。おはようございます！敦司です」とテキスト。まるで敦司本人が語りかけているような感じですが、2枚目から3枚目に行くに従って、眠そうに目がだんだん閉じかかり、短い間でも多彩な表情を見せています。















しかし4枚目ではきりっとした表情に戻る敦司。フォロワーからは「冬毛キターーー」「カッコいいにゃ」「貫禄出てるね」「相変わらずイケメン」「３枚目は、ヒロシですって言ってます」など、敦司と敦司を通してヒロシさん本人への親愛の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】