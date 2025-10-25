¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡ª¡×ÂçÃ«WSµå¾ìÆþ¤ê¤Î»äÉþ¤¬ÏÃÂê¡¡°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦»ÑÀª¼¨¤¹¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×
ÂçÃ«¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎWS¤ËÏÓ¤ò¤Ö¤·¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¸½ÃÏ10·î24Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤òÁ°¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Îµå¾ìÆþ¤ê¤ÎºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¶»¸µ¤Ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤È¤·¤Æ»É½«¤µ¤ì¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Çµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡º¸Âµ¤Ë¤Ï¡ÖOHTANI¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼«¿È¤Î´é¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤âÃå¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç°ìÈÖ¤Ëü¥²ÈÂ²°ì´Ýü¥¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼»þ¤Ë¤â¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬Î¢ÃÏ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤â°¦¸¤¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼ÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÂ®SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡ª¡×¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
