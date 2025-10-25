【ローソン新作】ふわもち＆クリームたっぷりのプチぜいたく感…「おいも＆栗スイーツ」3選！
スイーツが充実している「ローソン」から新たに発売された、期間限定の「おいも＆栗スイーツ」を厳選して3品ご紹介します。今しか食べられない秋の味覚を、ぜひチェックしてみてください。
1. 「ふわもち生シフォン 焼き芋」279円
最初に紹介するのは、「ふわもち生シフォン 焼き芋」279円（税込）。こちらは、ローソンオリジナルのシフォンケーキの上に、焼き芋クリームがトッピングされた一品です。
食べてみると、しっとりとしつつも軽い食感に焼き上げられた生地と、甘い焼き芋風味のクリームが絶妙にマッチ。焼き芋のふわっと広がる香ばしい香りが、秋の訪れを感じさせてくれます。シフォン生地もクリームもくどさがない上品な甘みで、思わずリピートしたくなるおいしさです。
2. 「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」248円
続いて紹介するのは、「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」248円（税込）です。長く愛されているローソンの定番スイーツ「プレミアムロールケーキ」の期間限定フレーバー。ふんわりとした生地と2層のマロンクリームが楽しめます。
食べると、栗ならではの風味豊かで濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。2層のマロンクリームに大きな栗の渋皮煮もトッピングされていて、リッチな仕立て。ふわふわのロールケーキ生地と一緒に食べると、軽い口溶けに癒やされる一品です。
3. 「クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか） 」192円
最後に紹介するのは、「クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか）」192円（税込）。パン生地の中においもホイップが詰まった、冷やして食べるタイプのクリームパンです。
食べると、ふわっとむっちりとしたパン生地に、おいもホイップの甘みがとろける感覚。パンの中には、商品名の通り、“たっぷり”とした量のクリームが入っています。ひんやりとした冷たいクリームと香ばしい焼き芋の風味が合わさり、香り高いおいしさを存分に堪能できます。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「ローソン」の期間限定商品です。気になったスイーツがありましたら、ぜひ店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)