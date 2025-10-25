夜景が美しいと思う「新潟県の温泉地」ランキング！ 「月岡温泉」を抑えた圧倒的1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しい温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夜景が美しいと思う新潟県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉街の照明、庭園、ライトアップされた施設があり夜の雰囲気づくりがされています」（30代男性／大阪府）、「『月あかりの庭』からの夜景を楽しみたいです」（50代女性／山口県）、「満月の晴れた日に行くと、とてもきれいに月と星が眺められた」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「リゾート地の温泉らしい金色に彩られた豪華なライトアップが印象的」（40代男性／岩手県）、「星空を眺めながら入浴ができて綺麗です」（50代回答しない／長野県）、「冬のHOSHIZORAテラスでのプロジェクションマッピングやイルミネーションが綺麗」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：月岡温泉／57票新発田市にある月岡温泉は、エメラルドグリーンの湯の色が特徴の「もっと美人になれる温泉」として知られています。温泉街は硫黄の香りに包まれていて、夕暮れ時には旅館の明かりや和傘のライトアップが灯ります。2018年にできた「月あかりの庭」では、色鮮やかな行灯が並び、夜になると幻想的な雰囲気に。月岡芸妓が行き交う情緒ある街並みも魅力的で、その艶やかな姿が夜の温泉街に美しさを添えています。
1位：越後湯沢温泉／108票川端康成の小説『雪国』の舞台としても有名な越後湯沢温泉は、上越新幹線が通っており、東京からのアクセスがよい日本有数のスキーリゾート地。温泉街は魚野川などのきれいな川や雄大な山々に囲まれていて、四季折々の自然の景色を見ることができるのが魅力です。夜になると、山間に広がる温泉街の明かりが雪景色や水面に反射して、静かで趣のある夜景に。特にスキーシーズンは、ナイターゲレンデの光や雪に反射した街の明かりが幻想的な雰囲気を作ります。足湯やぽんしゅ館などの観光スポットも充実していて、地元の雰囲気を満喫できます。
