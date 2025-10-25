一人暮らしで1ヶ月の水道光熱費が「2万円超え」…！ 親に「電気つけっぱなしのせいだよ」と言われましたが、そんなに影響しますか？

単身世帯における水道光熱費の「平均」はいくら？

一人暮らしで水道光熱費が2万円を超えると、「高すぎるのでは？」と不安になる人もいるでしょう。まずは平均と比べてみましょう。

総務省統計局「家計調査 家計収支編 2024年」によると、単身世帯における水道光熱費の1ヶ月の平均は、約1万2800円です。内訳は表1のとおりです。

表1

料金 電気代 6756円 ガス代 3056円 上下水道料 2282円 その他光熱費 721円

出典：総務省統計局「家計調査 家計収支編 2024年 単身世帯」を基に筆者作成

具体的な内訳は世帯ごとの居住条件や地域・気候で差が出ます。まずは平均と自分の明細（電気・ガス・水道の各請求）を並べて、突出している費目がどれかを確認しましょう。



水道光熱費「月2万円超え」はあり得るのか？ 原因はどこにある？

冬季（1～3月）は、電気・ガスなどの使用量が増え、単身世帯でも光熱費の合計が大きく跳ね上がる傾向があります。今回の事例における「2万円超え」は季節要因によって起こり得る金額と考えるのが妥当です。特に、電気暖房（エアコンや電気ストーブ）、ガス使用（床暖房や長風呂）、在宅時間の増加などが重なると、合計額が急増します。

重要なのは、「どの費目が増えたのか」を請求書で確認することです。毎月の請求書や前年同月の請求書を見比べて、水道光熱費が高騰した原因を突きとめましょう。



「電気つけっぱなし」の影響は何円相当？

照明の電気代は「1時間あたりの消費電力×時間×電気料金単価」で決まります。仮にLEDシーリングライト（例：消費電力40ワットの製品）を1日10時間点灯、電気料金単価を31円／キロワットアワーとすると、1日あたりの電気代は次のとおりです。

0.04キロワット×10時間×31円／キロワットアワー＝12.4円／日

1ヶ月（30日）で372円になり、照明だけで電気代が急増することは考えにくい数字です。したがって水道光熱費2万円超えの主な原因は暖房・給湯・在宅時間増など別要因であると考えられます。



まとめ

単身世帯で水道光熱費が月2万円を超えることは、冬場などには十分起こり得ると考えられます。原因を照明だけに絞らず、請求書を「電気・ガス・水道」に分けて確認し、増加した費目から順に対策するのが最も効率的です。

主な節約策としては、使用量の影響が大きい暖房や給湯の使い方の見直し、照明のつけっぱなしや待機電力の削減、料金プランや電力会社の見直しなどが挙げられます。

節約は我慢だけでなく、仕組みと習慣の最適化です。明細確認と小さな設定変更から始めれば、無理なく家計の安心感は取り戻せるでしょう。



出典

e－Stat政府統計の総合窓口 総務省統計局 家計調査 家計収支編 単身世帯 詳細結果表 表番号 1 表分類 ＜用途分類＞1世帯当たり1か月間の収入と支出 2024年

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー