ファンとの卑猥な会話はデマだったが…『私の夫と結婚して』“クズ夫”役の韓国俳優、“活動休止”か？

ドラマ『私の夫と結婚して』などで知られる俳優イ・イギョンが、最近浮上した私生活の議論を完全に解消し、しばらく“休息期間”を作る。

【画像】「性的暴行を…」イ・イギョンへの“暴露投稿”

先立って、イ・イギョンはあるネットユーザーA氏がSNSに「イ・イギョンとの話」として投稿した捏造されたメッセージとAI合成写真で屈辱を受けた。

A氏は、初めは「俳優の本性を暴露する」と主張したが、結局「AIを利用したいたずらだった」として謝罪文を投稿した。A氏は「推す気持ちで始めたが、だんだん現実のように感じられた。デマを広めることになり、申し訳ない」と認めた。

イ・イギョンの所属事務所は、「このような噂は明白な虚偽であり、法的措置を準備中だ」として、「俳優の名誉を傷つけた責任を最後まで問う」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

議論が一段落した後も、イ・イギョンは動揺することなくテレビでの活動を続けた。去る10月23日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ハンサムガイズ』（原題）では、予定通り彼の出演分がカットされることなく、放送された。

そして、最後にはレギュラー番組になる知らせが伝えられた。俳優チャ・テヒョンは「ついにレギュラー番組になった」と喜びを表し、イ・イギョンは「しばし立て直しをする時間を作って戻ってくる」と話し、“休息期間”を公式的に宣言した。番組は放送をしばらく休止した後、2026年初めに新しいシーズンで戻ってくる予定だ。

ネットユーザーたちは、「最後まで動揺せずに自分の場を守るのが素敵だ」「デマにも堂々としていたイ・イギョンを応援する」「演技なら演技、バラエティならバラエティと、すべてができる俳優だ」など、応援のメッセージを送り、彼の復帰を期待している。

なお現在、イ・イギョンは次の出演作の検討に入った。一層成熟した俳優として跳躍する準備をしており、ファンの応援が絶えず続いている。

（記事提供＝OSEN）