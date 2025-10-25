貴島明日香、スラリ美脚際立つコーデ披露 LA満喫ショットに「ラグジュアリー感すごい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/25】モデルの貴島明日香が10月23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】29歳美人モデル、美脚際立つミニ丈コーデ
◆貴島明日香、LAで美脚披露
貴島は「パームスプリングスからLAへ移動 途中おしゃれなレストランでランチしたりアウトレットに行ったり」とコメントし、木陰で大きなソファに腰かけた写真を投稿。チャコールグレーのオーバーサイズジャケットに同色のチェックシャツとショートパンツ、白いソックスと黒の靴を合わせたコーディネートで美しい脚を披露した。
◆貴島明日香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ラグジュアリー感すごい」「スタイル抜群」「いい所だね」「モード感漂うスタイリング」「シルエットが美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
