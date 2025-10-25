¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï1½µ´Ö¤Ç3²ó¡¡º£Æü25Æü¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¡¡ÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ
¤³¤³1½µ´Ö(10·î18Æü11»þ00Ê¬¡Á25Æü11»þ00Ê¬)¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤¬31²ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï3²ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü25Æü1»þ40Ê¬º¢¤Ë¤Ïº¬¼¼È¾ÅçÆîÅì²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»Ô¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤ÏÆÍÁ³½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤éÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³1½µ´Ö¤ÎÃÏ¿Ì²ó¿ô
¾å¤Î¿Þ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç7Æü´Ö¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Î¿Ì±û¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³1½µ´Ö(10·î18Æü11»þ00Ê¬¡Á25Æü11»þ00Ê¬)¤Ç¤Ï¡¢¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤ò31²ó´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤Ï3²ó¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬
31²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¤¦¤Á¡¢¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï3²ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£Æü25Æü1»þ40Ê¬º¢¤Ë¤Ïº¬¼¼È¾ÅçÆîÅì²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶üÏ©»Ô¡¢ÉÍÃæÄ®¡¢É¸ÄÅÄ®¡¢ÊÌ³¤Ä®¤Ç¿ÌÅÙ4¡¢¶üÏ©Ä®¡¢¸ü´ßÄ®¡¢É¸ÃãÄ®¡¢ÃæÉ¸ÄÅÄ®¡¢Íå±±Ä®¡¢±ºËÚÄ®¤Ç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¡¢ÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤Î´Ö¤ËÆ±ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Â³È¯¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÉ¤ì¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼åÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤ËÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é2¡Á3ÆüÄøÅÙ¤Ï¡¢¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨
ÃÏ¿Ì¤ÏÆÍÁ³½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÄÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤â¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢È÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ Èó¾ï»þ¤Î¿å¡¦¿©ÎÁ¤ÎÈ÷Ãß¡¢Èó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È÷Ãß¤Ë¤Ï»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±Çã¤¤Â¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤ò¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ²È¶ñ¤Î¸ÇÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÄÌÏ©¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇÛÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÈô»¶ËÉ»ß¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤é²È¤ÎÃæ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤ä½¸¹ç¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á²ÈÄí¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÉáÃÊÄÌ¤ëÆ»¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤äÊª¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÈ×¤Î¼å¤¤¾ì½ê¤äÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤À¾ì½ê¤Ï¡¢±«¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¤â¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
