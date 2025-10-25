◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのブレーク・スネル投手が第１戦に先発し、２―２の６回無死満塁の場面で降板した。２番手には右腕シーハンがマウンドに上がったが、直後にシーハンがクレメントに中前適時打を浴びて勝ち越しを許すと、さらに押し出し四球と適時打で３点を失った。１死満塁の場面で、３番手左腕バンダを投入したが、バージャーに満塁弾を浴びた。さらに、カークにも２ランを浴び、この回だけで一挙９失点となり、２―１１となった。

先発したスネルは５回０／３を投げて、８安打１本塁打、４四死球４奪三振、５失点の内容。６回は先頭ビシェットに四球を許すと、カークには一、二塁間を破る右前打、さらにバーショには死球で無死満塁としてマウンドを降りた。

２点リードの４回無死一塁の場面でバーショにバックスクリーンへの同点２ランを浴びた。連続無失点イニングは「１７」でストップ。チームとしては山本由伸投手がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に初回先頭打者弾を浴びて以来の被弾となった。

ドジャース打線は２回に先頭のスミスが四球を選ぶと、１死からマンシーが左安。１死一、二塁からＥ・ヘルナンデスがしぶとく中前にはじき返し、二塁走者のＴ・ヘルナンデスが先制のホームを踏んだ。１点リードの３回無死一、二塁で迎えた２打席目には、スミスが右前適時打を放ち、リードを２点に広げた。

今季ドジャースに加入したサイ・ヤング賞２度の実績を持つスネルは、開幕直後に左肩を痛めて離脱。８月に復帰したが、レギュラーシーズンでは１１登板５勝４敗、防御率２・３５だった。だが、ポストシーズンでは先発の柱としてチームに貢献。レッズとのワイルドカードシリーズ第１戦では７回４安打２失点９Ｋの好投。フィリーズとの地区シリーズ第２戦では６回１安打無失点９Ｋとすると、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズの第１戦も８回無失点１０Ｋの好投で３戦連続で白星をマークしていた。