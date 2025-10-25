今年8月、東京・港区にある高級フランス料理店「ラ・ロシェル南青山」が、2025年12月末で閉店することを発表し、大きなニュースとなった。

【写真】見た目がイカつすぎる現在の"ムッシュ"こと坂井宏行さん（83）、お宮参り、2歳、中3、17〜18歳と成長していく“ムッシュ”の様子

同店のオーナーシェフは料理バラエティ番組『料理の鉄人』（フジテレビ系）で知られる"ムッシュ"こと坂井宏行さん（83）。"鉄人・フレンチの坂井"に何があったのか。閉店の理由を「ラ・ロシェル南青山」で坂井さん本人に直撃した。【前後編の前編】

＊ ＊ ＊

閉店の発表がネットニュースで一気に広まりましたね。店に予約が殺到しちゃって、ディナーもランチも閉店までもうほぼいっぱい。嬉しい悲鳴です。そんなに惜しんでくれるなら、普段からもっと来店してくれたらいいのにね（苦笑）。僕は金沢にある国際調理専門学校の校長とかもしていて地方に行くことも多いけど、都内近辺にいるときはほとんど店に顔を出し、各テーブルを挨拶して回っています。

閉店はそりゃ寂しいですよ。南青山ル・アンジェ教会に併設された、ここ「ラ・ロシェル南青山」を開業したのは1999年2月。ブライダル会社「TAKAMI BRIDAL（タカミブライダル）」の社長に「一緒にやろうよ」と声をかけられたんです。僕の「材料を粗末にしない姿勢に惚れた」と言っていただいてね。

当時、結構な金額をかけて内装にも設備にも食器にも、細かいところにまでこだわったから、思い入れもひとしお。「ラ・ロシェル」は山王（千代田区永田町）と福岡にもありますから、閉店後、一緒にやってきたスタッフはそちらに移ったり、独立したり。みんなで26年半もやってきましたからね。

僕が店を辞めたくて閉店するわけじゃありません。閉店の理由は契約切れ。この場所は賃貸だから。僕としてはこのまま店を続けたいけど、しかたがないんです。コロナ禍を乗り越え、お店がちょうど復活したところで、今とてもいい状態。スタッフは定着して安定しているし、"フランス料理の鉄人"としてのイベントの予定も結構入っているし。そんなときに閉店の話が出て……残念です。

コロナのときは、けっこう厳しかったんですよ。酒類の提供禁止でワインが売れなくなるし、営業時間の短縮でほとんどランチ営業しかできなくて。僕の給料は半分にして、スタッフみんなもがんばってくれて乗り切れました。スタッフには感謝しかないですね。

振り返ると、東日本大震災のときも大変だったし、『料理の鉄人』出演前の、1990年代初めのバブル崩壊のときもパタンとお客さんが来なくなりました。1989年に渋谷の東邦生命ビル（現・渋谷クロスタワー）の32Fに大箱を構え、順調にスタートしたところだったから追い詰められました。

踏ん張れたのは、家族やスタッフを守り抜かなければいけない、という気持ちと、もともと楽観的だからかな。それともバカなのか（笑）。思い詰めても悪い方にばかり考えますから、「何とかなるよ」と思うしかない。悪いときもあれば良いときもある。良いときもあれば、悪いときもあるから。

「100歳まで生涯現役、50周年は料理人人生の通過点」

「ラ・ロシェル南青山」のお客さんは、余裕のあるマダムが多いですね。マダムたちが男性を連れて来てくれるので、レストランビジネスは女性に好かれることが大事。季節の食材を使ったり、料理のプレゼンテーションに心を配ったり。そういうことに女性は敏感だから。常連客には著名人もいますよ。競輪解説者の中野浩一さん、俳優の柴俊夫さん、政治家の石原伸晃さん……みんなゴルフ仲間なんです。でも、著名人だからどう、ということはありません。お客さんはみな平等です。

閉店して、それっきりじゃないですよ。僕はまだまだ走る。次のステップを考えています。

ここは80席もある大きな箱だけど、次のプランは20席ほどに縮小してこじんまりした、1人5万円くらいの予算のプレミアムなお店をやるのが理想。具体的にはまだ何も決まっていませんが、僕はあと5年で独立50周年を迎えるので、それまでには次のステップを切り、50周年の際には花火を打ち上げたいですね（笑）。100歳まで生きて生涯現役でいくつもりだから、50周年は料理人人生の通過点です。

50周年には和太鼓を叩きたい。和太鼓は僕の趣味のひとつで、50周年のときには、その3か月前から特訓予定。趣味はほかにゴルフ、ロードバイク、ジェットスキー……。身体を動かすのが好きですね。ジムにも週2回通って筋トレ。料理も体力が必要ですから、ジム通いは若い頃からです。今は、料理は後輩の料理長らに任せ、運営会社の経営は長男が社長で僕は会長だけど、やっぱりトップが元気じゃないと、店全体の雰囲気が暗くなる。それに、仕事ばっかりじゃ息が詰まっちゃいますから。人生、楽しんだものが勝ちですよ。

健康の秘訣はよく食べること。外食なら焼肉、寿司、餃子が好きでね、餃子なら「上海家庭料理 大吉」が行きつけ。リーズナブルな店ですよ。でも、家でも料理はします。ポトフとかポテトサラダとか。ママ（妻）は長女と千葉に住んでいて、僕が夜遅く帰るには遠いから、普段は都内で1人暮らし。ママと仲が悪いわけじゃないですよ。しょっちゅう電話して生存確認しています（笑）。

ママは同じレストランでアルバイトとして働いていた2歳年上の人で、僕が21歳のときに結婚しました。僕はこれまでいろいろ冒険してきたけど、ママは僕の仕事について何も言ったことはない。「パパについていくだけだから」って。『料理の鉄人』に出ることになったときも、何も言わなかったなぁ。

（後編に続く）

取材／文 中野裕子（ジャーナリスト） 撮影／岩松喜平